Українцям, які оновили дані у Резерв+, надаватимуть консульські послуги за кордоном, – Веніславський

Про це він сказав в інтерв'ю OBOZ.UA.

Нардепа запитали, чим відмовлятимуть чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном, у консульських послугах, якщо вони не оновили свої дані.

"Так, така опція передбачена. Але величезна кількість українців, які перебувають за кордоном, уже оновили свої дані за допомогою програми Резерв+. І консультаційні послуги їм доступні. Тож це питання фактично зняте з порядку денного. Залишилися лише маніпуляції та спекуляції із цього приводу", - відповів Веніславський.

Що відомо про мобілізацію в Україні

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набув чинності 18 травня.

23 квітня закордонні установи тимчасово припинили видачу паспортів чоловікам призовного віку за кордоном. Очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що доручив диппредставництвам України за кордоном "вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку".

"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, - то так це не працює", - зазначив він.

Міністерство оборони України 18 травня запустило мобільний застосунок Резерв+, через який військовозобов'язані, призовники та резервісти зможуть оновити свої облікові дані.

Міністерство закордонних справ України дало розпорядження закордонним дипломатичним установам із 18 травня відновити прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, призупинений 23 квітня.