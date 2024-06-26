У Варшаві помер перший віцепрезидент СКУ, представник української діаспори Стефан Романів

Про це Світовий конгрес українців повідомив у Facebook.

Життя Стефана Романіва зупинилося на 68-му році життя. Представник української діаспори помер у Варшаві, - по дорозі додому до Австралії з Литви, де відбулися установчі збори Антиімперського Блоку Народів.

У Союзі українських організацій в Австралії заявили, що 24 червня пан Стефан знепритомнів та був негайно доставлений до однієї з лікарень Варшави. Проте врятувати його життя не вдалось.

Стефан Романів

Народився 12 листопада 1955 року у Мельбурні. Батько Стефана Романіва родом із Тернополя, а прибув до Австралії у 1949 році. Мати — німкеня.

З молодих літ відвідував українську греко-католицьку церкву та рідну школу у Мельбурні. Закінчив місцевий педагогічний університет. Працював учителем початкової школи.

Очолював осередок СУМ (Спілки української молоді) у Мельбурні, крайову управу СУМ в Австралії, парафіяльну раду Української греко-католицької катедри в Мельбурні. Очолював парламентську комісію з питань багатокультурності в штаті Вікторія.

Багаторічний голова української громади у Вікторії, голова Союзу українських організацій в Австралії, довголітній керівник української братської школи та голова шкільної ради, ексзаступник голови Світової управи Спілки української молоді.

З 2008 по 2018 рік Стефан Романів був генсеком, а з листопада 2018-го першим заступником президента Світового конгресу українців. Також головою комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу.

Як пише Укрінформ, за заслуги перед Україною Романів був нагороджений орденами та медалями президента України трьох рівнів та Міністерства закордонних справ за розвиток міжнародних відносин.

Стефан Романів разом з дружиною Анастасією виховав двох дітей Петра і Терезу. Мав 5 онуків.