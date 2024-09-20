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У ВР внесли законопроєкт, який дозволить почати роботу поштового банку

Дар'я Куркіна
20 вересня, 2024 п'ятниця
13:32
Суспільство на фото Верховна Рада України

В Україні розробили та внесли до Верховної Ради законопроєкт №12044 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні", який дозволить розпочати роботу поштовому банку

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Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він підкреслив, що із законом одночасно розробляють постанову Кабміну щодо передачі PINBank "Укрпошті".

"Тож гроші російських олігархів будуть працювати на українських громадян, допомагаючи подолати наслідки атак на інфраструктуру" - додав Смілянський.

Гендиректор Укрпошти пояснив, що завдяки ухваленню законопроєкта банківські послуги вперше в історії стануть доступними на "100% території країни". Також кожна компанія або банк можуть стати оператором фінансової інклюзії.

"Оператор фінансової інклюзії — це банк, обмежений у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях. Все інше - як у звичайного банку, тож ніяких привілеїв і 100% чесна конкуренція", - наголошує Смілянський.

Він підкреслив, що всі вклади оператора мають бути застраховані у Фонді гарантування вкладів, водночас сам оператор має відповідати всім нормативам НБУ.

За його словами, відповідно до нормативних документів Нацбанку, банківські послуги зможуть надавати вдома та в умовах відсутності звʼязку та світла.

"Це дуже важлива новина напередодні зими, коли через атаки ворога на енергетичну інфраструктуру можуть виникнути проблеми з наданням фінансових послуг, особливо в прифронтових та сільських районах. Можуть, але тепер я впевнений, що не будуть. Завдяки спільній роботі НБУ, Верховної Ради, Офісу Президента, ну і, звісно, Укрпошти, підготовлено та внесено до ВРУ закон 12044 про вирішення питання фінансової інклюзії, який відкриває шлях до початку роботи поштового банку", - підкреслив Смілянський.

  • 29 серпня для вшанування пам’яті військових і добровольців, які загинули за Україну, Укрпошта випустила благодійну поштову марку "Хвилина мовчання".
Теги:
Україна
Верховна Рада
Укрпошта
ВРУ
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