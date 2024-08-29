У День пам'яті загиблих захисників на Майдані Незалежності погасили поштову марку "Хвилина мовчання"
У четвер, 29 серпня, для вшанування пам’яті військових і добровольців, які загинули за Україну, Укрпошта випустила благодійну поштову марку "Хвилина мовчання"
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.
Офіційна церемонія погашення марки "Хвилина мовчання" відбулася на Майдані Незалежності у Києві. Під час цього були присутні зокрема художник Серій Майдуков і генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
На марці зображені роботи художника Сергія Майдукова: "Марсове поле. Львів" (2023 року) та "Меморіал на Майдані Незалежності. Київ" (2024 року). Доповнює випуск вірш Ліни Костенко "І жах, і кров, і смерть, і відчай", написаний у 2014 році.
Придбати поштовий випуск можна у відділеннях пошти та в Поштовому маркеті уже сьогодні.
- 23 серпня в різних регіонах України відбулося погашення нової марки від Укрпошти "Все буде UA!". Вона присвячена 33-й річниці відновлення Незалежності України.
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