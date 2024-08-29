У День пам'яті загиблих захисників на Майдані Незалежності погасили поштову марку "Хвилина мовчання"

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

Офіційна церемонія погашення марки "Хвилина мовчання" відбулася на Майдані Незалежності у Києві. Під час цього були присутні зокрема художник Серій Майдуков і генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

На марці зображені роботи художника Сергія Майдукова: "Марсове поле. Львів" (2023 року) та "Меморіал на Майдані Незалежності. Київ" (2024 року). Доповнює випуск вірш Ліни Костенко "І жах, і кров, і смерть, і відчай", написаний у 2014 році.

Придбати поштовий випуск можна у відділеннях пошти та в Поштовому маркеті уже сьогодні.