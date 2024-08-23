"Все буде UA!": у різних регіонах України погасили нову марку від Укрпошти

Зокрема, про спецпогашення нової марки на Донеччині повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Він разом з очільником Донецької дирекції Укрпошти Максимом Сутковим символічно увів в обіг марку "Все буде UA!", присвячену 33-й річниці Незалежності України.

Також у Вінницькій ОВА повідомили про спецпогашення марки "Все буде UA!" на Замковій горі під час урочистостей до Дня Прапора України.

"Поштова марка виготовлена у формі мапи України та символізує національну єдність і цілісність нашої країни. До сьогоднішньої події, Укрпошта виготовила спеціальний штемпель "Все буде Україна!"", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Луцьку сьогодні погасили марку до Дня Незалежності України, передає Волинська ОВА.

"Сили оборони відстоюють нашу територіальну цілісність, а Укрпошта карбує цілісність української держави у поштових марках, які несуть це послання всьому світу", - зауважив очільник області Юрій Погуляйко.

Також церемонія спецпогашення 23 серпня відбулась у Кропивницькому, поінформували у Кіровоградській ОВА.

Що відомо про марку "Все буде UA!"

У понеділок, 19 серпня, компанія "Укрпошта" відкрила передзамовлення на нову марку "Все буде UA!", присвячену 33-й річниці відновлення Незалежності України.

Автор ілюстрації поштового блоку - український ілюстратор Нікіта Тітов. Він уже створював дизайн для іншої марки Укрпошти - "Передова" у 2020 році, яка була присвячена українським військовим на Донбасі та лікарям, які працюють у часи пандемії коронавірусу.

Зазначають, що у блоці 8 марок. Передзамовити марку можна за посиланням.