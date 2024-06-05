У Запоріжжі через 4 дні після обстрілу РФ змогли відновити рух транспорту греблею Дніпрогесу

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Щойно запустили дорожній рух греблею Дніпрогесу. За 4 дні від моменту ворожого обстрілу люди, які займалися відновленням руху, зробили неймовірне", - написав Федоров.

Рух греблею запустили завдяки зокрема Державній спеціальній службі транспорту, працівникам станції, комунальникам міста, підрядникам ТОВ "Промисловий альпінізм" і ТОВ "Автомагістраль-Південь", спеціалістам Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського, патрульній поліції, обласній та міській владі.

Очільник ОВА додав, що всі працювали цілодобово, щоб мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без заторів.