"У жодній країні такого немає", - нардепка Кравчук переконана, що відповідальність за публікування даних із реєстрів не має стосуватися журналістів-розслідувачів

Про це вона розповіла в кулуарах ВР, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Я розумію логіку цього законопроєкту, чому він зʼявився. Тому що, звичайно, добувати реєстри закритими - не варто і не можна. І в жодній країні такого немає. Але водночас ця відповідальність, на мою думку, не може торкатися саме журналістів-викривачів і журналістів-розслідувачів. Тобто, фактично зараз за це є відповідальність, але це не тюрма", - сказала Кравчук.

Нардепка підкреслила, що в Україні існують багато розслідувань, які стосуються корупції, а їхній матеріал зокрема базується на даних із закритих реєстрів.

Вона водночас зауважила, що законопроєкт №10242 про відповідальність за публікування даних з реєстрів у його нинішній редакції має голос Комітету ВР із питань правоохоронної діяльності, оскільки він і пропонує його.