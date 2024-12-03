"У жодній країні такого немає", - нардепка Кравчук переконана, що відповідальність за публікування даних із реєстрів не має стосуватися журналістів-розслідувачів
Народна депутатка України Євгенія Кравчук вважає, що відповідальність за публікування даних із реєстрів не повинна стосуватися журналістів-розслідувачів. Також вона зазначила, що в жодній країні не існує дозволу публікувати таку інформацію
Про це вона розповіла в кулуарах ВР, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Я розумію логіку цього законопроєкту, чому він зʼявився. Тому що, звичайно, добувати реєстри закритими - не варто і не можна. І в жодній країні такого немає. Але водночас ця відповідальність, на мою думку, не може торкатися саме журналістів-викривачів і журналістів-розслідувачів. Тобто, фактично зараз за це є відповідальність, але це не тюрма", - сказала Кравчук.
Нардепка підкреслила, що в Україні існують багато розслідувань, які стосуються корупції, а їхній матеріал зокрема базується на даних із закритих реєстрів.
Вона водночас зауважила, що законопроєкт №10242 про відповідальність за публікування даних з реєстрів у його нинішній редакції має голос Комітету ВР із питань правоохоронної діяльності, оскільки він і пропонує його.
- Раніше медіарух, медійні, правозахисні організації закликали народних депутатів України не підтримувати законопроєкт №10242 щодо відповідальності за публікування даних з реєстрів у його нинішній редакції.
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