Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа
МЗС України оголосило про розрив дипломатичних відносин із Республікою Нікарагуа: та раніше визнала Крим і ТОТ чотирьох областей російськими
Про це повідомила пресслужба відомства.
Міністерство наголосило, що розглядає рішення Нікарагуа визнати російськими тимчасово окуповані території Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, а також анексованого Криму як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України.
Водночас відомство назвало це грубим порушенням Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.
"Режим Нікарагуа систематично і грубо порушує взяті на себе зобов’язання, закріплені у документах про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Нікарагуа, в яких, зокрема, зазначено, що уряд Нікарагуа приймає пропозицію встановити і підтримувати дипломатичні відносини з Україною, "які базуватимуться на принципах дружби, співробітництва і взаємної поваги, а також відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй і загальновизнаних норм міжнародного права", – наголосили в МЗС.
Зовнішньо дипломатичне відомство також наголосило, що ці дії свідчать про політичне ототожнення Нікарагуа з Росією та пряму фінансову і політичну залежність її маріонеткового режиму від Москви.
"У відповідь на такі недружні акти Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин із Республікою Нікарагуа", – резюмувало МЗС.
- У липні цього року президент Нікарагуа Даніель Ортега у листі російському диктатору Володимиру Путіну написав, що країна визнає анексію Росією українських областей. МЗС України відреагувало.
