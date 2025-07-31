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Головна Світ Нікарагуа готова визнати анексію Росією українських областей, - президент Ортега в листі Путіну

Нікарагуа готова визнати анексію Росією українських областей, - президент Ортега в листі Путіну

Ольга Бабишена
31 липня, 2025 четвер
17:29
Світ Даніель Ортега

Президент Нікарагуа Даніель Ортега у листі російському диктатору Володимиру Путіну написав, що країна готова визнати окуповані області України російськими

Зміст

Лист Ортеги Путіну опублікувало El 19 digital. 

У листі зазначено, що уряд і народ Нікарагуа "визнають і рішуче підтримують героїчну боротьбу, яку Росія веде проти українського неонацизму, що підтримується НАТО". Зазначено, що росіяни, мовляв, борються для захисту російського народу і світового миру.

"Ми впевнені в перемозі Росії над цими силами зла, над гегемоністськими державами, над фашизмом. Перемога Росії - це перемога людства. Російська Федерація проводить цю спеціальну військову операцію на захист життя свого народу, на захист законних територій Росії, на захист її суверенітету та територіальної цілісності. Від імені уряду та народу Нікарагуа ми висловлюємо нашу повну підтримку та визнання регіонів Донеччини, Херсонщини, Луганщини та Запоріжжя як невіддільної частини території Російської Федерації", - йдеться у листі. 

  • У 2024 році Нікарагуа прийняло російську делегацію з тимчасово окупованого Криму: Міністерство закордонних справ України передало уряду цієї держави ноту протесту. 
Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
окуповані території
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