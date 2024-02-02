Нікарагуа отримало ноту протесту від МЗС України через візит делегації РФ з окупованого Криму

Про це йдеться на сайті представництва президента України у Криму.

Вказано, що візит делегації представників окупаційних адміністрацій Криму до Нікарагуа відбувся 23 січня 2024 року. Його метою було підписання угод про торговельно-економічне співробітництво, а також про побратимство між тимчасово окупованою Ялтою та Гранадою.

Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що Україна надіслала ноту протесту до Нікарагуа 31 січня.

"МЗС наголошує, що подібні дії зі сторони Нікарагуа грубо порушили суверенітет і територіальну цілісність України, законодавство України, а також норми міжнародного права, зокрема Статут ООН. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є невіддільною частиною території України, щодо якої представники російської окупаційної адміністрації не мають жодної правосуб’єктності", - йдеться в повідомленні.