Нікарагуа отримало ноту протесту від МЗС України через візит делегації РФ з окупованого Криму
Нікарагуа прийняло російську делегацію з тимчасово окупованого Криму: Міністерство закордонних справ України передало уряду цієї держави ноту протесту
Про це йдеться на сайті представництва президента України у Криму.
Вказано, що візит делегації представників окупаційних адміністрацій Криму до Нікарагуа відбувся 23 січня 2024 року. Його метою було підписання угод про торговельно-економічне співробітництво, а також про побратимство між тимчасово окупованою Ялтою та Гранадою.
Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що Україна надіслала ноту протесту до Нікарагуа 31 січня.
"МЗС наголошує, що подібні дії зі сторони Нікарагуа грубо порушили суверенітет і територіальну цілісність України, законодавство України, а також норми міжнародного права, зокрема Статут ООН. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є невіддільною частиною території України, щодо якої представники російської окупаційної адміністрації не мають жодної правосуб’єктності", - йдеться в повідомленні.
- Раніше Нікарагуа заблокувало декларацію саміту ЄС - Латинська Америка із засудженням агресії РФ в Україні. До цього Нікарагуа підтримувала Москву під час голосування в Генасамблеї ООН щодо засудження агресивної війни проти України та є однією з нечисленних країн світу, що визнала анексію Криму та кількох українських областей.
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