Про це повідомляє "Європейська правда".

У 10-сторінковій декларації саміту EU-CELAC війні в Україні присвячені три абзаци, де лідери "висловлюють глибоке занепокоєння у зв'язку з війною проти України, що триває і продовжує спричиняти величезні людські страждання".

Також лідери ЄС і латиноамериканських країн спільно підтримали "необхідність справедливого і сталого миру" й "політичну незалежність і територіальну цілісність усіх держав". Про Росію жодної згадки в документі немає.

При цьому раніше стало відомо, що всі лідери ЄС і Латинської Америки, за винятком однієї країни, погодили текст декларації із засудженням агресивної війни РФ проти України. Це ж підтвердив зокрема президент Франції Емманюель Макрон.

"Дискусії, які ми провели, показали одностайність мінус одна країна CELAC", – сказав він журналістам.

За даними Europa Press, тоді як спочатку жорсткі формулювання щодо Росії блокували Нікарагуа, Венесуела і Куба, зрештою від своєї позиції не відступилась лише Нікарагуа – центральноамериканська країна, найближча до Росії в Латинській Америці.

Нікарагуа підтримувала Москву під час голосування в Генасамблеї ООН щодо засудження агресивної війни проти України та є однією з нечисленних країн світу, що визнала анексію Криму та кількох українських областей.