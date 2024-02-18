Україна стане членом ЄС та НАТО, проте після завершення війни, - МЗС Італії
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні сказав, що Україна може стати членом Європейського Союзу та НАТО, але вже після закінчення війни з Росією
Про це пише Reuters.
"Месидж Росії дуже чіткий: Україна буде членом Європейського Союзу, а потім ми працюємо над тим, щоб Україна стала членом НАТО", - сказав Таяні на Мюнхенській конференції з безпеки.
Проте, за його словами, членство в НАТО неможливе, поки Україна перебуває у "військовому конфлікті" з Росією.
"Ми маємо бути дуже обережними", – сказав Таяні, додавши, що ситуація, коли повноправний член НАТО у стані війни з Росією "означає Третю світову".
- Державний департамент США заявив, що у 2024 році Україна не стане членом НАТО. Головним завданням союзників є надання допомоги для оборони.
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