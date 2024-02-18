Україна стане членом ЄС та НАТО, проте після завершення війни, - МЗС Італії

Про це пише Reuters.

"Месидж Росії дуже чіткий: Україна буде членом Європейського Союзу, а потім ми працюємо над тим, щоб Україна стала членом НАТО", - сказав Таяні на Мюнхенській конференції з безпеки.

Проте, за його словами, членство в НАТО неможливе, поки Україна перебуває у "військовому конфлікті" з Росією.

"Ми маємо бути дуже обережними", – сказав Таяні, додавши, що ситуація, коли повноправний член НАТО у стані війни з Росією "означає Третю світову".