Україна та Польща розвиватимуть залізничне сполучення між країнами 

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Під час зустрічі зокрема йшлось про покращення якості рухомого складу та розширення пропозиції місць на маршруті Львів - Варшава через Раву-Руську та можливість забезпечення зручних стикувань, зокрема з поїздами до Берліна, Відня та Праги.

Крім того, Укрзалізниця запропонувала польським колегам повернутися до питання запуску додаткового поїзда за маршрутом Київ - Варшава.

Сторони також домовились координувати підготовку залізничних інфраструктурних проєктів на території своїх країн та прикордонних переходах у межах розвитку європейських транспортних коридорів TEN-T, що були поширені в липні 2024 року на територію України та Молдови.

"Також буде опрацьовано можливість підготовки проєктів розвитку залізничної інфраструктури для подання спільних заявок у рамках наступних конкурсів проєктів європейської програми CEF", - йдеться у повідомленні.

Довідково. CEF - це фонд Європейського Союзу, створений у 2014 році для інвестицій у транспортні, енергетичні, цифрові та телекомунікаційні проєкти. Метою фонду є покращити зв’язок між державами-членами ЄС. Зокрема, це основний інструмент для фінансування розвитку Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).