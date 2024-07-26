Україна та Польща розвиватимуть залізничне сполучення між країнами
Представники Укрзалізниці та Польських державних залізниць (PKP) провели зустріч, на якій домовилися розвивати залізничне сполучення між країнами
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Під час зустрічі зокрема йшлось про покращення якості рухомого складу та розширення пропозиції місць на маршруті Львів - Варшава через Раву-Руську та можливість забезпечення зручних стикувань, зокрема з поїздами до Берліна, Відня та Праги.
Крім того, Укрзалізниця запропонувала польським колегам повернутися до питання запуску додаткового поїзда за маршрутом Київ - Варшава.
Сторони також домовились координувати підготовку залізничних інфраструктурних проєктів на території своїх країн та прикордонних переходах у межах розвитку європейських транспортних коридорів TEN-T, що були поширені в липні 2024 року на територію України та Молдови.
"Також буде опрацьовано можливість підготовки проєктів розвитку залізничної інфраструктури для подання спільних заявок у рамках наступних конкурсів проєктів європейської програми CEF", - йдеться у повідомленні.
Довідково. CEF - це фонд Європейського Союзу, створений у 2014 році для інвестицій у транспортні, енергетичні, цифрові та телекомунікаційні проєкти. Метою фонду є покращити зв’язок між державами-членами ЄС. Зокрема, це основний інструмент для фінансування розвитку Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).
- Укрзалізниця збільшила кількість місць із Києва до Одеси на липень та серпень 2024 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.47Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе