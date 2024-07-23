Укрзалізниця збільшила кількість місць із Києва до Одеси на липень та серпень
У піковий сезон перевезень Укрзалізниця додала місця на рейси із Києва до Одеси
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Там зазначили, що два тижні тому запустили Інтерсіті №761/762 за маршрутом Київ - Одеса. Період показав стійкий попит пасажирів на цей напрямок.
Починаючи з 24 липня Інтерсіті до Одеси курсуватиме додатково 24, 30 липня, а також - 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня за таким графіком:
- відправка з Києва о 6:03, прибуття до Одеси - о 13:34;
- зворотний рейс з Одеси відправлятиметься о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:54.
"В ці дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва Тарпан, що дозволить на ~50% збільшити пропозицію місць на цьому напрямку у порівнянні зі звичайними рейсами. Квитки на всі рейси традиційно будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів", - додали в Укрзалізниці.
- 2 липня повідомлялось, що через зростання попиту пасажирів Укрзалізниця додала два нові потяги сполученням Київ - Одеса та Київ - Харків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.75
- EUR Купівля 44.82Продаж 45.62
- Актуальне
- Важливе