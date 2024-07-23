Укрзалізниця збільшила кількість місць із Києва до Одеси на липень та серпень

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Там зазначили, що два тижні тому запустили Інтерсіті №761/762 за маршрутом Київ - Одеса. Період показав стійкий попит пасажирів на цей напрямок.

Починаючи з 24 липня Інтерсіті до Одеси курсуватиме додатково 24, 30 липня, а також - 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня за таким графіком:

відправка з Києва о 6:03, прибуття до Одеси - о 13:34;

зворотний рейс з Одеси відправлятиметься о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:54.

"В ці дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва Тарпан, що дозволить на ~50% збільшити пропозицію місць на цьому напрямку у порівнянні зі звичайними рейсами. Квитки на всі рейси традиційно будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів", - додали в Укрзалізниці.