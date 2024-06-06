Україна у п'ятірці лідерів за кількістю заяв до ЄСПЛ, і тенденція погіршується, - адвокатка Пушина

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"За кількістю справ, розглянутих і вирішених Європейським судом з прав людини за скаргами проти України, ми ніколи не були останніми. На сьогодні Україна у п'ятірці лідерів за кількістю заяв до ЄСПЛ, зафіксовано 8 тис. скарг. Тенденція, на жаль, лише погіршується, а не змінюється на краще", - зазначила адвокатка.

Прагнення нашої держави реформувати судову систему, з метою її вдосконалення, забезпечення незалежності суддів, призвело до протилежних наслідків, каже Пушина.

"Окремі рішення суду, бездіяльність інституцій контролю за здійсненням судочинства, управління цими процесами особами, які мало обізнані в цьому і не мають бажання це робити, призводить до кризових явищ у судовій системі та підриває довіру до державних органів, судової гілки влади. Останнім часом помічається незадоволення цієї кризою навіть частки українського соціуму, який підтримував соціальний запит на розправу", - додала вона.

Щодо окремої ділянки українського судочинства, зокрема розгляду та вирішення клопотань органів досудового розслідування, на поверхню піднімається тотальне порушення норм КПК, повідомила Пушина.

"Про це зазначаються практично всі правники. Клопотання слідчих прокурорів про обрання запобіжного заходу не мотивуються належним чином, не прикріплюються жодними відповідними доказами. Слідчі судді в більшості не виконують покладену на них функцію відповідно до КПК, не знайомляться навіть з документами. Треба звернути увагу на те, щоб законодавець включив в закон норми, які направлені на встановлення судом саме об'єктивної істини того або іншого предмету розгляду. Тотальне ігнорування слідчими суддями всього двох статей КПК, стає результатом неякісних судових рішень, що призводить до критичного зниження як якості складання процесуальних документів органами досудового дослідування, так і наслідком самих судових рішень, що вкрай негативно оцінюється ЄСПЛ", - резюмувала адвокатка.