Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Україна вночі 26 жовтня переходить на зимовий час

Україна вночі 26 жовтня переходить на зимовий час

Адріана Муллаянова
25 жовтня, 2025 субота
20:50
Суспільство годинник

О 4:00 за київським часом стрілки годинників необхідно буде перевести на одну годину назад. Ця зміна додасть українцям додаткову годину для сну та відпочинку

Зміст

Таке сезонне переведення годинників регулюється у постанові Кабінету міністрів України №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року. Відповідно до цього документа, зимовий час починає діяти в останню неділю жовтня, а перехід на літній час — в останню неділю березня. 

Як це вплине на життя українців

Після переведення годинників ранкове світло з’являтиметься раніше, однак темнітиме теж швидше — приблизно після 17:00. Це може вплинути на самопочуття та працездатність людей, адже організму потрібно кілька днів, щоб адаптуватися до нового ритму.

Медики радять у перші дні після переходу:

  • лягати спати й прокидатися у звичний час, не змінюючи різко розпорядок дня;
  • більше часу проводити на свіжому повітрі, щоб легше пристосуватися до змін у світловому дні;
  • уникати перевтоми й надмірного вживання кофеїну;
  • звернути увагу на якість сну та харчування.

Дискусія щодо скасування сезонного переведення годинників

Уперше годинники в нашій країні почали переводити ще за часів СРСР — у 1981 році. Тоді це запровадили з метою економії електроенергії та раціональнішого використання світлового дня.

Відповідно до чинного документа, українці мають переводити годинники двічі на рік — на літній час в останню неділю березня та на зимовий в останню неділю жовтня.

У 2011 році Верховна Рада ухвалила постанову, якою скасувала перехід на зимовий час, залишивши країну на літньому. Тоді ж аналогічне рішення ухвалила Росія, а тодішній президент Віктор Янукович розглядав це питання і з політичного боку — в контексті відносин із РФ.

Тема переходу на літній і зимовий час неодноразово викликала дискусії як в Україні, так і в Європейському Союзі. Ще у 2019 році Європарламент ухвалив рішення про поступове скасування сезонного переведення годинників, дозволивши кожній країні самостійно обрати постійний час.

В Україні у 2021 році Верховна Рада розглядала законопроєкт про відмову від переведення годинників, проте остаточного рішення ухвалено не було. Відтак Україна продовжує жити за чинним порядком, який передбачає перехід на зимовий і літній час двічі на рік.

Після кількох років без руху питання повернулося до парламенту: у липні 2024 року депутати ухвалили законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведення годинників на літній час, однак президент України Володимир Зеленський цей закон не підписав.

