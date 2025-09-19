Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Україні вдалося повернути ще трьох підлітків з ТОТ

Україні вдалося повернути ще трьох підлітків з ТОТ

Марія Музиченко
19 вересня, 2025 п'ятниця
20:25
Bring Kids Back UA

У пʼятницю, 19 вересня, на підконтрольну частину України в межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути трьох підлітків з тимчасово окупованих територій

Зміст

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Дівчина, якій 18 років, мешкала разом із матірʼю в окупованому Криму, без змоги виїхати. Вони були змушені постійно переховуватись і змінювати місце проживання через ризик переслідувань з боку російських силовиків.

"Іншу дівчину після школи змушували вступати до університетів у Криму чи в Росії. Вона ж мріяла повернутися у вільну Україну та вчитись тут", - йдеться у повідомленні.

Ще один врятований підліток - 19-річний хлопець. Він довго вагався з виїздом, оскільки боявся, що на одному з блокпостів росіяни його можуть затримати й мобілізувати до окупаційної армії.

"Сьогодні вони вже у безпеці й отримують допомогу — від відновлення документів до психологічної підтримки.  Дякую Українській мережі за права дитини, волонтерській ініціативі Humanity та всім партнерам, які сприяли цьому порятунку", - підкреслив Єрмак.

  • 3 вересня з тимчасово окупованої території до України повернувся підліток, який провів більшість свого життя під окупацією та контролем російських військових.
Читайте також:
