Україні вдалося повернути ще трьох підлітків з ТОТ

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Дівчина, якій 18 років, мешкала разом із матірʼю в окупованому Криму, без змоги виїхати. Вони були змушені постійно переховуватись і змінювати місце проживання через ризик переслідувань з боку російських силовиків.

"Іншу дівчину після школи змушували вступати до університетів у Криму чи в Росії. Вона ж мріяла повернутися у вільну Україну та вчитись тут", - йдеться у повідомленні.

Ще один врятований підліток - 19-річний хлопець. Він довго вагався з виїздом, оскільки боявся, що на одному з блокпостів росіяни його можуть затримати й мобілізувати до окупаційної армії.

"Сьогодні вони вже у безпеці й отримують допомогу — від відновлення документів до психологічної підтримки. Дякую Українській мережі за права дитини, волонтерській ініціативі Humanity та всім партнерам, які сприяли цьому порятунку", - підкреслив Єрмак.