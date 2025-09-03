Україна врятувала 17-річного хлопця, що більшість життя провів в окупації
До України з ТОТ повернули підлітка, який більшу частину життя провів в окупації та постійно перебував під наглядом російських військових
Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак у телеграм.
У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одного 17-річного підлітка з тимчасово окупованої території.
Більшу частину життя хлопець провів в окупації. Він постійно перебував під наглядом російських військових.
Як уточнив керівник офісу президента, особливий тиск був через те, що його батько та брат живуть на підконтрольній Україні території, про що заборонялося навіть згадувати.
"Хлопець зважився на втечу. Він звернувся по допомогу до партнерів ініціативи Bring Kids Back UA - Української мережі за права дитини, яка організувала безпечний маршрут. Сьогодні хлопець уже на підконтрольній території України, отримує необхідну допомогу та підтримку", - зазначив Єрмак.
- 2 вересня у межах ініціативи президента Bring Kids Back UA на підконтрольну Україні територію вдалося повернути групу дітей віком від 3 до 18 років, які перебували у РФ та на тимчасово окупованих територіях.
