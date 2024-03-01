Українські медзаклади отримали ще 242 генератори. У які області спрямують
Медзаклади 18 областей України отримали ще 242 генератори для безперебійної роботи у разі блекаутів
Про це інформує МОЗ.
Вказано, що генератори спрямують до Харківської, Кіровоградської, Хмельницької, Миколаївської, Львівської, Дніпропетровської, Чернігівської, Полтавської, Сумської, Луганської, Рівненської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Тернопільської областей та міста Києва.
Їх закупили коштом проєкту МОЗ та World Bank Ukraine "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". Обладнання постачав до України Дитячий фонд ООН.
"Продовжуємо робити наші лікарні по всій країні енергонезалежними та забезпечувати їхню безперебійну роботу у разі блекаутів", - наголосили в МОЗ.
У відомстві нагадали, що наразі українські медзаклади мають 10 413 генераторів, які спрацьовуватимуть автоматично у разі надзвичайної ситуації.
- Раніше італійська компанія ENEL у межах ініціативи Єврокомісії з забезпечення стабільним електропостачанням українських лікарень передала Україні партію сонячних панелей. Ними обладнають медзаклади Київщини, Одещини, Житомирщини та Волині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.99 Купівля 37.99Продаж 38.54
- EUR Купівля 41.09Продаж 41.91
- Актуальне
- Важливе