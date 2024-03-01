Українські медзаклади отримали ще 242 генератори. У які області спрямують

Про це інформує МОЗ.

Вказано, що генератори спрямують до Харківської, Кіровоградської, Хмельницької, Миколаївської, Львівської, Дніпропетровської, Чернігівської, Полтавської, Сумської, Луганської, Рівненської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Тернопільської областей та міста Києва.

Їх закупили коштом проєкту МОЗ та World Bank Ukraine "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". Обладнання постачав до України Дитячий фонд ООН.

"Продовжуємо робити наші лікарні по всій країні енергонезалежними та забезпечувати їхню безперебійну роботу у разі блекаутів", - наголосили в МОЗ.

У відомстві нагадали, що наразі українські медзаклади мають 10 413 генераторів, які спрацьовуватимуть автоматично у разі надзвичайної ситуації.