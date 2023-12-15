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Італійська компанія передала Україні партію сонячних панелей: ними обладнають лікарні у 4 областях

15 грудня, 2023 п'ятниця
15:29
Суспільство сонячні панелі

Італійська компанія ENEL у межах ініціативи Єврокомісії з забезпечення стабільним електропостачанням українських лікарень передала Україні партію сонячних панелей: ними обладнають медзаклади Київщини, Одещини, Житомирщини та Волині

Про це інформує Міністерство енергетики України. 

"До України незабаром надійде партія сонячних панелей, наданих італійською компанією ENEL у межах ініціативи Європейської Комісії для забезпечення стабільним електропостачанням українських лікарень. Про цю ініціативу оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Домовленості було досягнуто завдяки спільній роботі міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон", - йдеться у повідомленні. 

Для того щоб в майбутньому встановити панелі, відповідні відомства провели оцінку 26 закладів охорони здоров’я Київської, Одеської, Житомирської та Волинської областей, які обслуговують щорічно понад 46 тисяч пацієнтів. 

"За попередніми оцінками, надані партнерами сонячні енергетичні системи можуть потенційно зменшити загальне споживання електроенергії для 26 об’єктів на 25%. Всього передбачається передача Україні 5700 одиниць відповідного обладнання", - вказали в Міненерго. 

Міністр енергетики Герман Галущенко подякував партнерам за допомогу. Він наголосив, що встановлення сонячних панелей на об’єктах цивільної інфраструктури дозволить забезпечити автономне і стабільне енергопостачання навіть в умовах російських атак на українську енергосистему. 

Водночас директор Служби інструментів зовнішньої політики ЄС Петер Вагнер зазначив, що впровадження "зеленої" енергії не лише підсилить стійкість української енергетики, а й сприятиме євроінтеграції. 

  • Українські медичні заклади станом на 8 листопада забезпечені 10 016 генераторами для постійної роботи на випадок блекаутів узимку. 

Здоров'я
Україна
Медицина
Італія
Єврокомісія
Київщина
Одещина
Волинь
Житомирщина
Енергія
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