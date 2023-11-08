На випадок блекаутів: українські медзаклади мають понад 10 тис. генераторів

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що МОЗ продовжує разом з партнерами працювати над забезпеченням медичних закладів України критично необхідним обладнанням для повноцінної роботи та електричними генераторами для безперебійного електроживлення.

"Зокрема, наразі для постійної роботи українські медзаклади мають 10 016 генераторів. За потреби вони спрацьовуватимуть та постачатимуть напругу в мережу. Тож у разі надзвичайної ситуації завдяки автономним джерелам живлення в лікарнях безперебійно функціонуватимуть відділення інтенсивної терапії, операційні та критично важливе обладнання, що рятуватиме життя та здоров’я пацієнтів", - розповіли у Міністерстві.

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У МОЗ наголосили, що умови для забезпечення стабільної роботи в разі блекаутів та надзвичайних ситуацій мають створювати керівники лікарень: вони мають подбати про резерв пального для генераторів та перевірити їх працездатність.

"Міністерство висловлює вдячність усім партнерам, які долучилися до забезпечення медзакладів генераторами. Це дозволило лікарням стати більш стійкими та надавати медичні послуги навіть за екстремальних умов", - додали в МОЗ.