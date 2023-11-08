На випадок блекаутів: українські медзаклади мають понад 10 тис. генераторів
Українські медичні заклади станом на середу, 8 листопада, забезпечені 10 016 генераторами для постійної роботи на випадок блекаутів узимку
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Повідомляється, що МОЗ продовжує разом з партнерами працювати над забезпеченням медичних закладів України критично необхідним обладнанням для повноцінної роботи та електричними генераторами для безперебійного електроживлення.
"Зокрема, наразі для постійної роботи українські медзаклади мають 10 016 генераторів. За потреби вони спрацьовуватимуть та постачатимуть напругу в мережу. Тож у разі надзвичайної ситуації завдяки автономним джерелам живлення в лікарнях безперебійно функціонуватимуть відділення інтенсивної терапії, операційні та критично важливе обладнання, що рятуватиме життя та здоров’я пацієнтів", - розповіли у Міністерстві.
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У МОЗ наголосили, що умови для забезпечення стабільної роботи в разі блекаутів та надзвичайних ситуацій мають створювати керівники лікарень: вони мають подбати про резерв пального для генераторів та перевірити їх працездатність.
"Міністерство висловлює вдячність усім партнерам, які долучилися до забезпечення медзакладів генераторами. Це дозволило лікарням стати більш стійкими та надавати медичні послуги навіть за екстремальних умов", - додали в МОЗ.
- Лікарні та медичні університети України отримали 42 генератори потужністю 150-264 кВТ для безперебійної роботи під час ймовірних блекаутів. Їх, відповідно до потреб, відправили до Дніпропетровської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької, Луганської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Полтавської, Сумської, Запорізької, Львівської, Київської, Черкаської областей та міста Києва.
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