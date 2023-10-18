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На випадок блекаутів: українські лікарні та медуніверситети отримають 42 генератори великої потужності

18 жовтня, 2023 середа
14:45
Суспільство генератори

Лікарні та медичні університети України отримають 42 генератори великої потужності для безперебійної роботи під час ймовірних блекаутів

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я. 

Зазначається, що генератори потужністю 150-264 кВТ закупили у межах співпраці МОЗ України та Світового банку. 

Їх, відповідно до потреб, відправили до Дніпропетровської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької, Луганської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Полтавської, Сумської, Запорізької, Львівської, Київської, Черкаської областей та міста Києва. 

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"Високопотужні генератори здатні забезпечити повноцінну та безперебійну роботу медзакладів в критичний момент. Вони мають спрацьовувати автоматично у разі аварійного відключення електроенергії та постачатимуть напругу в мережу. Генератори живитимуть операційні, реанімації, кисневі станції та інше критично важливе обладнання, що особливо важливо в умовах постійних обстрілів та атак з боку російської армії на енергетичну систему України", - розповіли в МОЗ. 

Там додали, що загалом у межах співпраці зі Світовим банком до областей буде розподілено 467 генераторів. 

  • Станом на 14 вересня українські медичні заклади були забезпечені 4 095 генераторами для постійної роботи на випадок блекаутів. У МОН заявляли, що працюють над збільшенням їхньої кількості. 

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