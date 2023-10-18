На випадок блекаутів: українські лікарні та медуніверситети отримають 42 генератори великої потужності

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що генератори потужністю 150-264 кВТ закупили у межах співпраці МОЗ України та Світового банку.

Їх, відповідно до потреб, відправили до Дніпропетровської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької, Луганської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Полтавської, Сумської, Запорізької, Львівської, Київської, Черкаської областей та міста Києва.

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"Високопотужні генератори здатні забезпечити повноцінну та безперебійну роботу медзакладів в критичний момент. Вони мають спрацьовувати автоматично у разі аварійного відключення електроенергії та постачатимуть напругу в мережу. Генератори живитимуть операційні, реанімації, кисневі станції та інше критично важливе обладнання, що особливо важливо в умовах постійних обстрілів та атак з боку російської армії на енергетичну систему України", - розповіли в МОЗ.

Там додали, що загалом у межах співпраці зі Світовим банком до областей буде розподілено 467 генераторів.