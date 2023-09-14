На випадок блекаутів: медзаклади України забезпечені понад 4 тис. генераторів
Українські медичні заклади мають 4 095 генераторів для постійної роботи на випадок блекаутів: МОЗ працює над збільшенням їх кількості
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що МОЗ з партнерами продовжують працювати над забезпеченням медзакладів генераторами, аби вони мали безперебійний доступ до електроживлення.
"Таке обладнання здатне забезпечити безперебійне енергопостачання, аби медзаклади могли функціонувати навіть в умовах відключень електроенергії. У разі надзвичайної ситуації завдяки автономним джерелам живлення у лікарнях безперебійно працюватимуть відділення інтенсивної терапії, операційні та критично важливе обладнання, що дозволить рятувати життя пацієнтів", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ подякували партнерам та донорам, які долучилися до постачання українським медзакладам генераторів, оскільки це дозволить лікарям надавати допомогу населенню навіть в екстремальних умовах.
- Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в етері Еспресо заявив, що міцність української енергосистеми значно нижча, ніж торік, тож українці мають бути готові до можливих блекаутів.
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