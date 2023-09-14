На випадок блекаутів: медзаклади України забезпечені понад 4 тис. генераторів

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що МОЗ з партнерами продовжують працювати над забезпеченням медзакладів генераторами, аби вони мали безперебійний доступ до електроживлення.

"Таке обладнання здатне забезпечити безперебійне енергопостачання, аби медзаклади могли функціонувати навіть в умовах відключень електроенергії. У разі надзвичайної ситуації завдяки автономним джерелам живлення у лікарнях безперебійно працюватимуть відділення інтенсивної терапії, операційні та критично важливе обладнання, що дозволить рятувати життя пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ подякували партнерам та донорам, які долучилися до постачання українським медзакладам генераторів, оскільки це дозволить лікарям надавати допомогу населенню навіть в екстремальних умовах.