Про це в ефірі Еспресо заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Я б радив всім українцям готуватися до того, що наступна зима буде складною. Такою ж або навіть складнішою, ніж минула. Ми не можемо передбачити, що буде відбуватися", - сказав він.

Харченко додав, що міцність енергосистеми значно нижча, ніж торік.

"У нас дуже багато розбито обладнання, яке за рік не відновлюється - його виробляти рік. Відповідно, це обладнання не запуститься знов - його не буде в системі. Коли будуть нові удари, ми вже не зможемо умовно розбирати блок, який стоїть і не працює і з нього збирати чи з двох розбитих - один цілий. Немає уже фізично цих двох блоків. Зима буде дуже складна. Я б дуже радив всім українцям - якщо є генератор: змастіть його, купіть запас палива, приготуйтеся. Так само павербанки та інші інструменти, щоб пом'якшити собі ситуацію під час відключень", - підсумував експерт.