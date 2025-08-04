УкрАвтопром назвав 10 найпопулярніших авто на ринку нових легковиків у липні
До десятки найпопулярніших легкових автівок на на українському ринку нових легковиків у липні потрапили лише кросовери, у трійці – RENAULT, TOYOTA, BYD
Про це повідомив УкрАвтопром.
Рейтинг автомобілів очолив RENAULT Duster – 491 одиниць. Друге місце посів BYD Song Plus (391 од.), а третє – TOYOTA RAV-4 (245 од.).
- HYUNDAI Tucson - 208 од.;
- HONDA eNS1 - 206 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 165 од.;
- SKODA Kodiaq - 164 од.;
- KIA Sportage - 162 од.;
- TOYOTA Prado - 155 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 131 од.
Наголошується, що в липні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% ринку нових легковиків.
- Протягом першого півріччя 2025 року українці придбали 22 тис. вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі Сполучених Штатів. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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