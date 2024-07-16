Укрпошта анонсувала новий поштовий блок "Олімпійська команда України 2024"
Укрпошта анонсувала вихід нового поштового блоку, присвяченого виступу українських спортсменів на Олімпійських іграх - 2024 у Парижі
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
"Українська народна приказка говорить: "Побачити Париж і завоювати всі медалі" може, й не говорить, але хотілося б. Цьогоріч на Олімпійських іграх понад 100 українських атлетів боротимуться за перемоги в більш як 20 видах спорту. Тож десь 100 разів ми будемо нервово витирати спітнілі долоні й ходити кімнатою туди-сюди", - пишуть в Укрпошті.
Новий поштовий блок має назву "Олімпійська команда України 2024". На ньому буде 6 марок: "Дзюдо", "Важка атлетика", "Фехтування", "Веслування на байдарках і каное", "Теніс" та "Кульова стрільба".
Передзамовити вже можна на сайті Укрпошти postmark.ukrposhta.ua
Дизайнерами випуску стали Сергій та Олександр Харуки.
Тираж блоку налічуватиме 100 тис. примірників, з них 6 тис. неперфорованих із наддруком для власників філабонементів "Ексклюзив".
Ціна блоку - 150 грн. Випуск здійснено за підтримки Національного олімпійського комітету України.
Новий поштовий випуск з’явиться у продажу 19 липня у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн.
- 27 червня стало відомо, що Укрпошта долучилась до інформаційної кампанії із закликом до сплати податків і ввела нові марки "Податки. Армія. Перемога".
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