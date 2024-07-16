Укрпошта анонсувала новий поштовий блок "Олімпійська команда України 2024"

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

"Українська народна приказка говорить: "Побачити Париж і завоювати всі медалі" може, й не говорить, але хотілося б. Цьогоріч на Олімпійських іграх понад 100 українських атлетів боротимуться за перемоги в більш як 20 видах спорту. Тож десь 100 разів ми будемо нервово витирати спітнілі долоні й ходити кімнатою туди-сюди", - пишуть в Укрпошті.

Новий поштовий блок має назву "Олімпійська команда України 2024". На ньому буде 6 марок: "Дзюдо", "Важка атлетика", "Фехтування", "Веслування на байдарках і каное", "Теніс" та "Кульова стрільба".

Передзамовити вже можна на сайті Укрпошти postmark.ukrposhta.ua

Дизайнерами випуску стали Сергій та Олександр Харуки.

Тираж блоку налічуватиме 100 тис. примірників, з них 6 тис. неперфорованих із наддруком для власників філабонементів "Ексклюзив".

Ціна блоку - 150 грн. Випуск здійснено за підтримки Національного олімпійського комітету України.

Новий поштовий випуск з’явиться у продажу 19 липня у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн.