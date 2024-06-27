Марки незвичної форми: Укрпошта вводить новий поштовий випуск "Податки. Армія. Перемога"
Укрпошта долучилась до інформаційної кампанії із закликом до сплати податків і ввела нові марки "Податки. Армія. Перемога"
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
Зазначається, що Укрпошта долучається до всеукраїнської інформаційної кампанії "Наші податки - наш захист!"
"В умовах війни основна частина нашого бюджету спрямована на захист держави. Зараз зарплата одного військового - це податки 6–8 українців, які працюють. Тож безпека й обороноздатність України залежать від кожного з нас", - зазначили в Укрпошті.
Цього разу до випуску увійшли марки незвичної форми - круглі й квадратні. На них зображено монету НБУ номіналом 1 гривня, яка трансформується в кулю. А номінали зчіпки утворюють міжнародну абревіатуру UA.
Кількість зчіпок в аркуші - 3 (6 марок). Тираж - 210 000 примірників.
Художником поштового випуску став Олександр Нікітюк.
- 7 червня Укрпошта анонсувала випуск нової марки "Україно, вперед!", яка присвячена виступу збірної України на Євро-2024. Марка буде доступна 13 червня, проте зараз можна зробити передзамовлення.
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