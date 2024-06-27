Марки незвичної форми: Укрпошта вводить новий поштовий випуск "Податки. Армія. Перемога"

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Зазначається, що Укрпошта долучається до всеукраїнської інформаційної кампанії "Наші податки - наш захист!"

"В умовах війни основна частина нашого бюджету спрямована на захист держави. Зараз зарплата одного військового - це податки 6–8 українців, які працюють. Тож безпека й обороноздатність України залежать від кожного з нас", - зазначили в Укрпошті.

Цього разу до випуску увійшли марки незвичної форми - круглі й квадратні. На них зображено монету НБУ номіналом 1 гривня, яка трансформується в кулю. А номінали зчіпки утворюють міжнародну абревіатуру UA.

Кількість зчіпок в аркуші - 3 (6 марок). Тираж - 210 000 примірників.

Художником поштового випуску став Олександр Нікітюк.