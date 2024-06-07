Укрпошта випустила марку присвячену виступу збірної України на Євро-2024
Укрпошта анонсувала випуск нової марки "Україно вперед!", яка присвячена виступу збірної України на Євро-2024. Марка буде доступна 13 червня, проте зараз можна зробити передзамовлення
Про це повідомляє генеральний директор Ігор Смілянський.
"Сьогодні оголошуємо про випуск марки, присвячений цій події та відкриваємо передзамовлення, а от 13 червня урочисто її запустимо разом з нашою національною збірною", - написав Смілянський.
Поштовий набір включає аркуш "Україно вперед!" на самоклейному папері у вигляді буклета, конверт "Перший день" та картку. Цей набір коштує 140 гривень.
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині
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