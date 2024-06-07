Укрпошта випустила марку присвячену виступу збірної України на Євро-2024

Про це повідомляє генеральний директор Ігор Смілянський.

"Сьогодні оголошуємо про випуск марки, присвячений цій події та відкриваємо передзамовлення, а от 13 червня урочисто її запустимо разом з нашою національною збірною", - написав Смілянський.

Поштовий набір включає аркуш "Україно вперед!" на самоклейному папері у вигляді буклета, конверт "Перший день" та картку. Цей набір коштує 140 гривень.

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині