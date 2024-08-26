Укрпошта представила нову марку "Хвилина мовчання"

Про це АТ "Укрпошта" повідомило у Telegram.

"З 2022 року за указом президента щоранку о 09:00 вся країна вшановує хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя у війні. 29 серпня, до Дня памʼяті захисників України, Укрпошта вводить в обіг благодійну поштову марку "Хвилина мовчання", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на марці зображені ілюстрації художника з Донецька Сергія Майдукова "Марсове поле. Львів" (2023) та "Меморіал на Майдані Незалежності. Київ" (2024).

Тираж - 350 тис. поштових марок.

"Цей випуск вкотре нагадуватиме нам зупинитися й схилити голову в памʼять про тих, хто бачив "і жах, і кров, і смерть, і відчай", хто боровся й поліг за нашу землю", - наголосили в Укрпошті.

Наразі вже можна передзамовити марку, а з 29 серпня - придбати в магазинах та онлайн.

Фото: ukrposhta_news