Укрпошта представила нову марку "Хвилина мовчання"
Укрпошта з 29 серпня введе в обіг нову благодійну марку до Дня памʼяті захисників України - "Хвилина мовчання"
Про це АТ "Укрпошта" повідомило у Telegram.
"З 2022 року за указом президента щоранку о 09:00 вся країна вшановує хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя у війні. 29 серпня, до Дня памʼяті захисників України, Укрпошта вводить в обіг благодійну поштову марку "Хвилина мовчання", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що на марці зображені ілюстрації художника з Донецька Сергія Майдукова "Марсове поле. Львів" (2023) та "Меморіал на Майдані Незалежності. Київ" (2024).
Тираж - 350 тис. поштових марок.
"Цей випуск вкотре нагадуватиме нам зупинитися й схилити голову в памʼять про тих, хто бачив "і жах, і кров, і смерть, і відчай", хто боровся й поліг за нашу землю", - наголосили в Укрпошті.
Наразі вже можна передзамовити марку, а з 29 серпня - придбати в магазинах та онлайн.
Фото: ukrposhta_news
- 23 серпня в різних регіонах України відбулося погашення нової марки від Укрпошти "Все буде UA!". Вона присвячена 33-й річниці відновлення Незалежності України.
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