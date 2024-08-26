Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Укрпошта представила нову марку "Хвилина мовчання"

Укрпошта представила нову марку "Хвилина мовчання"

Дар'я Куркіна
26 серпня, 2024 понедiлок
15:16
Суспільство Укрпошта

Укрпошта з 29 серпня введе в обіг нову благодійну марку до Дня памʼяті захисників України - "Хвилина мовчання"

Зміст

Про це АТ "Укрпошта" повідомило у Telegram.

"З 2022 року за указом президента щоранку о 09:00 вся країна вшановує хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя у війні. 29 серпня, до Дня памʼяті захисників України, Укрпошта вводить в обіг благодійну поштову марку "Хвилина мовчання", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на марці зображені ілюстрації художника з Донецька Сергія Майдукова "Марсове поле. Львів" (2023) та "Меморіал на Майдані Незалежності. Київ" (2024).

Тираж - 350 тис. поштових марок.

"Цей випуск вкотре нагадуватиме нам зупинитися й схилити голову в памʼять про тих, хто бачив "і жах, і кров, і смерть, і відчай", хто боровся й поліг за нашу землю", - наголосили в Укрпошті.

Наразі вже можна передзамовити марку, а з 29 серпня - придбати в магазинах та онлайн.

Фото: ukrposhta_news

  • 23 серпня в різних регіонах України відбулося погашення нової марки від Укрпошти "Все буде UA!". Вона присвячена 33-й річниці відновлення Незалежності України.

Теги:
Україна
Укрпошта
марки
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
Народний депутат України Артем Дмитрук
Автор
26 серпня, 2024 понедiлок
Підозра Дмитруку: в Раді наголосили, що не відправляли нардепа в закордонне відрядження
Артем Дмитрук з предстоятелем УПЦ Московського патріархату Онуфрієм
Автор
24 серпня, 2024 субота
Нардеп Дмитрук вважає за необхідне "прибрати з календаря" День Незалежності
москва, кремль
Автор Віталій Бесараб
25 серпня, 2024 неділя
Восени у РФ будуть відбуватись дуже цікаві речі й вони невтішні для Кремля, - експерт конфліктології та аналізу Росії Шульга
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.75
    Продаж 46.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
26 серпня
15:43
У Петербурзі неподалік управління МВС розмістили системи ППО "Панцир-С1", - "Атеш"
15:42
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Очільник МАГАТЕ Гроссі заявив, що 27 серпня відвідає Курську АЕС
15:27
"вишки Бойка"
У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму загорілися всі "вишки Бойка", - аналітики
15:18
Оновлено
Рятувальники усувають наслідки атаки росіян на Одещині 26 серпня 2024 року
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: є загиблі та постраждалі
15:14
на фото наслідки обстрілу Нікополя
РФ здійснила артобстріл Нікополя: є загиблий, серед поранених – неповнолітня
15:11
Оновлено
Літак. авіація, Польща
Польща підіймала авіацію через масовану атаку РФ: на територію країни залетів невідомий обʼєкт
14:51
Футбольний тренер Свен-Йоран Еріксон
Футбольний тренер Свен-Йоран Еріксон пішов із життя у 76 років після важкої хвороби
14:46
Оновлено
"Олександрія" - "Шахтар" 4:3 (24.08.2024)
"Полісся" розбило "Оболонь", а "Рух" переміг "Зорю": розклад і результати усіх матчів 4-го туру УПЛ
14:29
Рустем Умєров
Умєров заявив, що Україна готує свої відповіді на атаки РФ
14:11
Петр Фіала
Україна отримує "десятки тисяч" боєприпасів щомісяця у межах чеської ініціативи, - премʼєр Фіала
14:02
пожежа на НПЗ в Омську
У російському Омську стався потужний вибух на НПЗ: нібито постраждали 2 особи
13:48
міст метро
Метро на Виноградар навряд чи добудують до 2027 року, - генпідрядник Шкіль
13:35
Ексклюзив
Ракета-дрон Паляниця
Дозволить швидше добиратися до аеродромів ворога: авіаексперт Криволап про новий український ракето-дрон "Паляниця"
13:35
Оновлено
Народний депутат України Артем Дмитрук
Підозра Дмитруку: в Раді наголосили, що не відправляли нардепа в закордонне відрядження
13:21
У Харкові затримали водія: підозрюють у шпигунстві за бойовими позиціями Patriot для росіян
13:20
Японія заявила, що китайський літак-розвідник порушив її повітряний простір
13:19
На фото: Квентін Тарантіно
"Певною мірою є співучасником": Тарантіно прокоментував вирок Болдвіну у справі про вбивство українки Гатчінс
13:15
OPINION
Віталій Портников
Лукашенко стягує війська на кордон
12:53
Володимир Зеленський
"Путін - хвора істота": Зеленський закликав партнерів зняти обмеження в далекобійності
12:51
Джон Альфред Тіннісвуд
Народився в рік затоплення Титаніка: найстаріший чоловік у світі святкує 112-й день народження
12:41
Прапор Польщі
Польща побудує першу в країні АЕС за близько €1 млрд
12:30
Молдова
У Молдові зафіксували перебої в енергосистемі через атаку РФ по Україні 26 серпня
12:16
Оновлено
засновник Telegram Павло Дуров
Telegram офіційно відреагував на арешт Дурова: там заявили, що зустрічі з Путіним в Баку не було
12:09
Народний депутат України Артем Дмитрук
"Мою сім'ю намагалися викрасти": нардеп Дмитрук заявив про переслідування його родини
12:02
"Я в порядку": на Burning Man встановили скульптуру з понівечених війною в Україні вказівників і дорожніх знаків
12:01
Ексклюзив
обстріл, ППО
Вражає географія завдання ударів: військовий експерт Снєгирьов про атаку РФ 26 серпня
11:44
FPV-дрон
Навчатимуть інструктори, які отримали знання та досвід в Україні: у Литві відкривається школа пілотів FPV-дронів
11:38
Інтерв’ю
Тарас Петриненко
"Незалежність - то хороша штука, але хтось користається тим, що в Україні демократія": Розмова з музикантом Тарасом Петриненком. Спецпроєкт "День Незалежності: світлі люди в темні часи"
11:14
Оновлено
світло
Уряд після атаки РФ доручив розгорнути Пункти Незламності
11:12
Оновлено
Київводоканал
Водопостачання Києва поступово стабілізується, - водоканал
11:07
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Більша частина росіян не проти закінчення війни, - політичний експерт Денисенко
11:06
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Переміщення техніки не фіксується, - речник Держприкордонслужби Демченко про ситуацію на кордоні з Білоруссю
10:42
Огляд
міжнародний огляд
Як операція в Курську вплинула на настрій українців під час Дня Незалежності та Курськ - як зухвалий сигнал західним прихильникам. Акценти світових ЗМІ 26 серпня
10:27
"Чужий: Ромул"
"Чужий: Ромул" став другим за масштабністю фільмом Голлівуду 2024 року
09:43
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
09:31
Ексклюзив
Сергій Згурець
Зараз черговий виклик для нашої ППО: Згурець про ранкову атаку РФ 26 серпня
09:22
Ексклюзив
Сергій Плохій
Україна вже відвоювала своє місце в Європі, тепер головне втримати демократію і верховенство права, - історик Сергій Плохій
08:21
Оновлено
ЗСУ
Росіяни активно штурмують 10 напрямків на фронті: найгарячіше на Покровському
08:06
Інфографіка
ЗСУ
Сили оборони ліквідували 17 ворожих БМП, 47 артсистем та 1140 окупантів
08:03
засновник Telegram Павло Дуров
"По суті, затримали начальника зв'язку збройних сил РФ": що кажуть російські військові пропагандисти про арешт Дурова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV