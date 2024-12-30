Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Укрзалізниця тестує меню обідів від Клопотенка у низці потягів

Укрзалізниця тестує меню обідів від Клопотенка у низці потягів

Світлана Кравченко
30 грудня, 2024 понедiлок
11:15
Суспільство обід Укрзалізниця

У низці потягів Укрзалізниці у тестовому режимі запустили меню повноцінних обідів, яке розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко

Зміст

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

"Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень в сервісі Укрзалізниці.
З цього тижня ми розпочинаємо тестування якісного харчування на деяких найдовших рейсах", - розповіли у компанії.

Зокрема, йдеться про потяги №351/352 Київ — Кишинів, №95/96 Київ — Рахів, №29/30 Київ — Ужгород та №4/3 Запоріжжя — Ужгород.

Зазначається, що страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, що забезпечує свіжість продуктів і дозволяє зберегти смак після розігрівання.

У меню представлені такі страви:

  • карпатські деруни;
  • омлет із житомирських яєць;
  • курка з подільською картоплею та овочами;
  • кримськотатарський плов з яловичиною.

Як зазначається, вартість страв - від 170 до 190 грн.

  • Також нещодавно Укрзалізниця оновила проїзні квитки та прибрала російську мову. Відтепер інформація буде дублюватись українською та англійською.
Теги:
Новини
Україна
Укрзалізниця
Євген Клопотенко
Читайте також:
Мелітополь
Автор Світлана Кравченко
29 грудня, 2024 неділя
У Мелітополі підірвали машину командира армії РФ, - ЗМІ
Україна школа
Автор Тетяна Яворська
29 грудня, 2024 неділя
Реформа освіти: що зміниться для вчителів та учнів у 2025 році
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+0.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.77
    Купівля 41.77
    Продаж 42.33
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
30 грудня
11:25
Андрій Сибіга
Сибіга у Дамаску зустрівся з новим лідером сирійських повстанців, - ЗМІ
11:20
Віола фон Крамон-Таубадель
Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель: членство України в ЄС зробить Європу сильнішою
11:16
Marvel випустила перший трейлер майбутнього мультсеріалу "Ваш дружній сусід Людина-павук"
10:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
У 2025 році у Росії не зникне намір знищити Україну, а гібридна війна проти НАТО лише посилиться. Акценти світових ЗМІ 30 грудня
10:51
електроенергія
Графіки обмежень потужності застосовуватимуть для промисловості, для споживачів - за потреби: ситуація в енергосистемі 30 грудня
10:36
Оновлено
обвал будівлі, Польща
У польському Цешині, де обвалилася історична будівля, під завалами знайшли тіла двох загиблих
10:21
Кая Каллас
Каллас поклала на Росію пряму відповідальність за пошкодження кабелів у Балтійському морі
10:19
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 грудня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
10:19
OPINION
Суперечки навколо Хануки — ворожий наратив
10:16
Українські військові знищили російський штаб на ТОТ Запоріжжя: є загиблі та поранені серед окупантів
10:10
Мін'юст
Мін'юст відновив роботу перших трьох реєстрів після масштабної кібератаки РФ
10:05
Михаїл Кавелашвілі
Новий очільник Грузії Кавелашвілі підписав низку законів, зокрема щодо заборони масок і піротехніки на мітингах
10:04
OPINION
Що стоїть за заявою Гордона про завершення війни
10:00
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Можна довго тримати оборону на двох об'єктах у Кураховому, але є і ризики, - Згурець
09:21
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ вночі атакувала дронами Україну: у Сумах лунали вибухи, на Одещині пошкоджені будинки
09:15
ппо
Сили ППО за ніч знищили 21 ворожий БПЛА, ще 22 - не досягли цілей
09:10
Ексклюзив
Є за що чіплятися та триматися: військовослужбовець ЗСУ про міські бої у Торецьку
09:00
PR
Apple iPhone 16 Pro Max — найпотужніший смартфон 2024 року
08:49
Талібан
Режим Талібану заборонив будинки з вікнами, що виходять на місця, де зазвичай присутні жінки
08:48
Українські партизани розвідали військовий аеродром ФСБ у республіці Марій Ел
Партизани розвідали аеродром ФСБ у республіці Марій Ел, де РФ зберігає свої військові літаки та вертольоти
08:30
Оновлено
Хорватія
Президентські вибори у Хорватії: у першому турі переміг чинний проросійський лідер Міланович
08:25
Оновлено
Джиммі Картер
У віці 100 років помер 39-й президент США Джиммі Картер: 9 січня у країні оголошено днем жалоби
08:22
Фінляндія
Фінська поліція підозрює, що лінію електропередачі в Балтійському морі було пошкоджено якорем російського танкера
08:09
Оновлено
ППО, ЗСУ
За добу на фронті сталося 186 боєзіткнень: найбільше окупанти атакують на Покровському та Лиманському напрямках
08:03
У віці 98 років помер американський мільярдер та засновник HBO Чарльз Долан
08:01
OPINION
2025-й: основний сценарій
08:00
Аналітика
Війна з Росією, ЗСУ
Чого досягли Україна та Росія у 2024 році: підсумки для фронту та перспективи миру. Пояснюємо
08:00
Огляд
Не лише довбо***б: які лайливі слова використовували відомі політики
07:57
літак Jeju Air
Літак повернувся в аеропорт у Південній Кореї через таку ж проблему, яка спричинила авіакатастрофу 29 грудня
07:47
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
У Південній Кореї слідчі вимагають ордер на арешт президента Юн Сок Йоля
07:31
Інфографіка
ЗСУ
За добу Сили оборони ліквідували 7 ворожих танків, 44 артсистеми та понад 2 тис. окупантів
07:30
Інтерв’ю
Віола_фон_Крамон-Таубадель
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з депутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
07:29
Латвія
Латвія передасть Україні понад тисячу безпілотників різних типів
06:50
Оновлено
Біньямін Нетаньягу
Прем'єр-міністру Ізраїлю Нетаньягу провели хірургічне втручання: операція пройшла успішно
06:38
Літак Boeing Co. 737-800 авіакомпанії Jeju Air розбився
У Південній Кореї проведуть перевірку всієї системи авіаперевезень після авіакатастрофи, в якій загинуло 179 людей
06:36
Оновлено
корабель рф
У Чорному морі - один носій "калібрів" без ракет
05:51
Сергій Лавров
РФ не планує долучатися до Саміту миру, - Лавров
00:10
новини
Росіяни скинули вибухівку з дрона на жителів Антонівки на Херсонщині: є постраждалі
2024, неділя
29 грудня
23:04
Авіакатастрофа азербайджанського літака: Казахстан відправить чорні ящики до Бразилії
22:15
Окупант Олексій Бугаєв
На війні в Україні ліквідували ексфутболіста збірної Росії Бугаєва
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV