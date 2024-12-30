Укрзалізниця тестує меню обідів від Клопотенка у низці потягів

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

"Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень в сервісі Укрзалізниці.

З цього тижня ми розпочинаємо тестування якісного харчування на деяких найдовших рейсах", - розповіли у компанії.

Зокрема, йдеться про потяги №351/352 Київ — Кишинів, №95/96 Київ — Рахів, №29/30 Київ — Ужгород та №4/3 Запоріжжя — Ужгород.



Зазначається, що страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, що забезпечує свіжість продуктів і дозволяє зберегти смак після розігрівання.

У меню представлені такі страви:

карпатські деруни;

омлет із житомирських яєць;

курка з подільською картоплею та овочами;

кримськотатарський плов з яловичиною.

Як зазначається, вартість страв - від 170 до 190 грн.