Укрзалізниця тестує меню обідів від Клопотенка у низці потягів
У низці потягів Укрзалізниці у тестовому режимі запустили меню повноцінних обідів, яке розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко
Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
"Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень в сервісі Укрзалізниці.
З цього тижня ми розпочинаємо тестування якісного харчування на деяких найдовших рейсах", - розповіли у компанії.
Зокрема, йдеться про потяги №351/352 Київ — Кишинів, №95/96 Київ — Рахів, №29/30 Київ — Ужгород та №4/3 Запоріжжя — Ужгород.
Зазначається, що страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, що забезпечує свіжість продуктів і дозволяє зберегти смак після розігрівання.
У меню представлені такі страви:
- карпатські деруни;
- омлет із житомирських яєць;
- курка з подільською картоплею та овочами;
- кримськотатарський плов з яловичиною.
Як зазначається, вартість страв - від 170 до 190 грн.
- Також нещодавно Укрзалізниця оновила проїзні квитки та прибрала російську мову. Відтепер інформація буде дублюватись українською та англійською.
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