Укрзалізниця запускає Wi-Fi у 16 поїздах Інтерсіті
Відтепер у 16 поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ пасажири матимуть доступ до інтернету через безоплатний Wi-Fi
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до інтернету через Wi-Fi. Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн. Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими", - зазначив голова Укрзалізниці Євген Лященко.
Так, системами доступу до інтернету відтепер обладнані десять поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан та два поїзди з вагонами МПЛТ.
Для того, щоб користуватися інтернетом потрібно під час подорожі обрати мережу під назвою "WiFi test". Після цього пасажири отримають безкоштовний 1 гб трафіку на швидкості 10 мб/с.
"Поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів", - додали в Укрзалізниці.
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