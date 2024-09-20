Укрзалізниця запускає Wi-Fi у 16 поїздах Інтерсіті

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до інтернету через Wi-Fi. Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн. Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими", - зазначив голова Укрзалізниці Євген Лященко.

Так, системами доступу до інтернету відтепер обладнані десять поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан та два поїзди з вагонами МПЛТ.

Для того, щоб користуватися інтернетом потрібно під час подорожі обрати мережу під назвою "WiFi test". Після цього пасажири отримають безкоштовний 1 гб трафіку на швидкості 10 мб/с.

"Поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів", - додали в Укрзалізниці.