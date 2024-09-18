Пісню MONATIKа вмикатимуть для пасажирів під час прибуття і відправлення потягу Київ - Одеса
Хіт українського виконався MONATIK "А що?" звучатиме для пасажирів, які їдуть щоденним фірмовим поїздом №105/106 "Чорноморець" сполученням Київ – Одеса – Київ
Про це йдеться у спільному дописі артиста й Укрзалізниці в Інстаграм.
Зазначається, що пісню артиста про Одесу включатимуть в у "Чорноморці" під час прибуття та відправлення з кінцевих станцій Київ та Одеса.
"Цей хіт уже став новим народним гімном одеситів та гостей цього унікального міста на узбережжі Чорного моря. Розпочинайте свою подорож під саундтрек MONATIK, заряджаючись неймовірною енергією української музики!", - додали в пресслужбі Укрзалізниці.
- Нещодавно MONATIK презентував нову композицію "Назавжди" та кліп на неї, схарактеризувавши її як одну з найбільш атмосферних своїх пісень.
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