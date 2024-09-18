Пісню MONATIKа вмикатимуть для пасажирів під час прибуття і відправлення потягу Київ - Одеса

Про це йдеться у спільному дописі артиста й Укрзалізниці в Інстаграм.

Зазначається, що пісню артиста про Одесу включатимуть в у "Чорноморці" під час прибуття та відправлення з кінцевих станцій Київ та Одеса.

"Цей хіт уже став новим народним гімном одеситів та гостей цього унікального міста на узбережжі Чорного моря. Розпочинайте свою подорож під саундтрек MONATIK, заряджаючись неймовірною енергією української музики!", - додали в пресслужбі Укрзалізниці.