Укрзалізниця запустила новий швидкісний поїзд сполученням Київ - Львів

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

Вказано, що з 9 червня між Києвом та Львовом почне курсувати швидкісний поїзд Інтерсіті+ №741/742.

"Двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45, Коростень 16:26-16:27, Підзамче 20:42-20:44, прибуття до Львова о 20:56. Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова о 08:10 із зупинкою у Підзамче 08:21-08:23, Коростень 12:31-12:32 прибуття до Києва о 14:10", - йдеться у повідомленні.

З Києва до Львова поїзд відправлятиметься по середах, пʼятницях та неділях, у зворотному напрямку - по понеділках, четвергах та суботах.

У Львові також буде передбачена зупинка на станції Підзамче.