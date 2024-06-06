Укрзалізниця запустила новий швидкісний поїзд сполученням Київ - Львів
Укрзалізниця анонсувала запуск швидкісного поїзда, який курсуватиме між Києвом та Львовом, аби посилити денне сполучення між містами
Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
Вказано, що з 9 червня між Києвом та Львовом почне курсувати швидкісний поїзд Інтерсіті+ №741/742.
"Двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45, Коростень 16:26-16:27, Підзамче 20:42-20:44, прибуття до Львова о 20:56. Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова о 08:10 із зупинкою у Підзамче 08:21-08:23, Коростень 12:31-12:32 прибуття до Києва о 14:10", - йдеться у повідомленні.
З Києва до Львова поїзд відправлятиметься по середах, пʼятницях та неділях, у зворотному напрямку - по понеділках, четвергах та суботах.
У Львові також буде передбачена зупинка на станції Підзамче.
- Раніше Укрзалізниця анонсувала запуск модернізованого електропоїзда Львів – Рівне. Зазначається, що крім сучасного екстер’єру, поїзд має низку зручних та актуальних рішень всередині вагона.
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