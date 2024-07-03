Укрзалізниця змінила час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

З 4 липня продажі стартуватимуть:

Польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) - старт продажів о 09:00, глибина - 20 діб до дати відправлення;

Словацький та австрійський напрямки - о 08:00, глибина 20 діб;

Молдовський напрямок - о 08:00, глибина 30 діб.

Фото: t.me/UkrzalInfo

Усі продажі стартують одночасно на сайті Укрзалізниці та в застосунку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00.

Також в Укрзалізниці попередили, що починають переведення продажу квитків на новий сайт, тож міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними.

"Ці зміни допоможуть знизити пікові навантаження на наші системи - і відповідно зроблять користування вашим улюбленим додатком ще зручнішим і швидшим", - кажуть в Укрзалізниці.