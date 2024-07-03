Укрзалізниця змінила час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди
Укрзалізниця змінила час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди задля стабілізації перевантаженого застосунку
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
З 4 липня продажі стартуватимуть:
- Польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) - старт продажів о 09:00, глибина - 20 діб до дати відправлення;
- Словацький та австрійський напрямки - о 08:00, глибина 20 діб;
- Молдовський напрямок - о 08:00, глибина 30 діб.
Фото: t.me/UkrzalInfo
Усі продажі стартують одночасно на сайті Укрзалізниці та в застосунку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00.
Також в Укрзалізниці попередили, що починають переведення продажу квитків на новий сайт, тож міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними.
"Ці зміни допоможуть знизити пікові навантаження на наші системи - і відповідно зроблять користування вашим улюбленим додатком ще зручнішим і швидшим", - кажуть в Укрзалізниці.
- 2 липня повідомлялось, що через зростання попиту пасажирів Укрзалізниця додала два нові потяги сполученням Київ - Одеса та Київ - Харків.
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