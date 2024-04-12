Уряд дозволив звільнити бізнес у Харкові від сплати частини податків

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

"Рішенням уряду ми сьогодні дозволили місцевій владі звільняти бізнес від місцевих податків. Це три податки: єдиний податок, орендна плата та плата за майно", - заявив очільник уряду.

Шмигаль підкреслив, що такий крок дозволить знизити податкове навантаження хоча б для Харкова, а недоотримані кошти компенсуватимуться з бюджету країни.

"Своєю чергою, недоотримані доходи будемо компенсувати з державного бюджету. Це стосується Харкова, але й для всіх інших територій це діє. Ми це зробили універсальним механізмом", - додав прем’єр.