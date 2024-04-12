Уряд дозволив звільнити бізнес у Харкові від сплати частини податків
Кабінет міністрів України дозволив місцевій владі Харкова звільнити бізнес від сплати трьох видів податків
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.
"Рішенням уряду ми сьогодні дозволили місцевій владі звільняти бізнес від місцевих податків. Це три податки: єдиний податок, орендна плата та плата за майно", - заявив очільник уряду.
Шмигаль підкреслив, що такий крок дозволить знизити податкове навантаження хоча б для Харкова, а недоотримані кошти компенсуватимуться з бюджету країни.
"Своєю чергою, недоотримані доходи будемо компенсувати з державного бюджету. Це стосується Харкова, але й для всіх інших територій це діє. Ми це зробили універсальним механізмом", - додав прем’єр.
- У ніч на 11 квітня російська армія завдала щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області, через що без світла залишилося 240 тис. абонентів. Водночас уранці метро вдалося запустити. Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки РФ на Харків повністю зруйновано трансформаторну підстанцію і пошкоджено ТЕЦ.
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