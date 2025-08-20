Уряд визначив дати початку та закінчення нового навчального року в школах

Про це пише пресслужба Міністерства освіти й науки.

Відповідно до документа уряду новий навчальний рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року.

Однак відомство також наголошує, що 30 червня – гранична дата закінчення, коли структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти.

Міністерство пояснює: відповідна рада ухвалює таке рішення з урахуванням навчального навантаження, безпекової ситуації в регіоні, потреби школярів та готовності педагогів.

"Заклад освіти може завершити навчальний рік як у травні, так і продовжити навчання у червні або ж організувати в цей час консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії. Такі формати допомагають подолати освітні втрати, але їхнє впровадження є правом, а не обов’язком закладу освіти", – підкреслює МОН.