Уряд визначив дати початку та закінчення нового навчального року в школах
Кабінет міністрів визначив дати початку та закінчення нового навчального року 2025/2026 у школах: він триватиме з вересня по кінець червня
Про це пише пресслужба Міністерства освіти й науки.
Відповідно до документа уряду новий навчальний рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року.
Однак відомство також наголошує, що 30 червня – гранична дата закінчення, коли структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти.
Міністерство пояснює: відповідна рада ухвалює таке рішення з урахуванням навчального навантаження, безпекової ситуації в регіоні, потреби школярів та готовності педагогів.
"Заклад освіти може завершити навчальний рік як у травні, так і продовжити навчання у червні або ж організувати в цей час консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії. Такі формати допомагають подолати освітні втрати, але їхнє впровадження є правом, а не обов’язком закладу освіти", – підкреслює МОН.
- Кабінет міністрів ухвалив ініціативу "Пакунок школяра" з виплати першокласникам 5 тис. грн, яку родина зможе отримати через застосунок "Дія".
