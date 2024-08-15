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Уряд звільнить освітнього омбудсмена Горбачова: сплив термін його каденції

Юлія Лаврук
15 серпня, 2024 четвер
13:34
Суспільство Сергій Горбачов

Кабінет міністрів України найближчими днями звільнить освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, через закінчення терміну його каденції

Зміст

Про це повідомив Сергій Горбачов у Facebook.

"Моє звільнення з посади освітнього омбудсмена аж ніяк не пов'язано з якимись претензіями до мене: просто 14 серпня сплив 5-річний термін каденції (2019-2024)", - йдеться у повідомленні.

Він пояснив, що освітній омбудсмен призначається на термін 5 років без права повторного призначення. 

Пізніше у своєму дописі Горбачов уточнив, що його звільнення ще не відбулося, але додав, що "воно точно буде найближчими днями, бо така норма закону".

Довідка. Сергій Горбачов народився в Запоріжжі. У 2019 році висунув свою кандидатуру на новостворену посаду освітнього омбудсмена. 14 серпня 2019 року він офіційно став першим освітнім омбудсменом в Україні.

  • Наприкінці липня Кабінет міністрів України затвердив державний стандарт профільної середньої освіти.
Теги:
Україна
Кабмін
освіта
Омбудсмен
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