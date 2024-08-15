Уряд звільнить освітнього омбудсмена Горбачова: сплив термін його каденції
Кабінет міністрів України найближчими днями звільнить освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, через закінчення терміну його каденції
Про це повідомив Сергій Горбачов у Facebook.
"Моє звільнення з посади освітнього омбудсмена аж ніяк не пов'язано з якимись претензіями до мене: просто 14 серпня сплив 5-річний термін каденції (2019-2024)", - йдеться у повідомленні.
Він пояснив, що освітній омбудсмен призначається на термін 5 років без права повторного призначення.
Пізніше у своєму дописі Горбачов уточнив, що його звільнення ще не відбулося, але додав, що "воно точно буде найближчими днями, бо така норма закону".
Довідка. Сергій Горбачов народився в Запоріжжі. У 2019 році висунув свою кандидатуру на новостворену посаду освітнього омбудсмена. 14 серпня 2019 року він офіційно став першим освітнім омбудсменом в Україні.
- Наприкінці липня Кабінет міністрів України затвердив державний стандарт профільної середньої освіти.
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