В Одесі за парти сяде вдвічі менше першокласників, ніж до "повномасштабки"
Директор Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич розповіла, що кількість першокласників в Одесі цього року скоротилася вдвічі у порівнянні з 2021 роком
Про це вона сказала місцевому виданню "Думська".
За її словами, самих малюків цього року вдвічі менше, ніж до війни. Всього в одеських школах буде майже 89 тисяч учнів.
"Кількість першокласників скоротилася майже вдвічі в порівнянні з 2021 роком. Тоді у нас було 12,5 тис., зараз очікуємо близько 6 тисяч", — зазначила Буйневич.
В Одесі з 120 шкіл вже 92 мають власні укриття. Крім того, відкриваються сховища поруч з великими школами, куди зможуть спускатися діти, каже Олена Буйневич.
Решта 28 шкіл користуються сусідніми укриттями, розташованими поруч із навчальними закладами.
