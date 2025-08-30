В Одесі за парти сяде вдвічі менше першокласників, ніж до "повномасштабки"

Про це вона сказала місцевому виданню "Думська".

За її словами, самих малюків цього року вдвічі менше, ніж до війни. Всього в одеських школах буде майже 89 тисяч учнів.

"Кількість першокласників скоротилася майже вдвічі в порівнянні з 2021 роком. Тоді у нас було 12,5 тис., зараз очікуємо близько 6 тисяч", — зазначила Буйневич.

В Одесі з 120 шкіл вже 92 мають власні укриття. Крім того, відкриваються сховища поруч з великими школами, куди зможуть спускатися діти, каже Олена Буйневич.

Решта 28 шкіл користуються сусідніми укриттями, розташованими поруч із навчальними закладами.