Цьогоріч гранти на навчання отримають 14 тис. дітей учасників бойових дій, - Свириденко
У 2025 році гранти на навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти отримають 14 тис. дітей учасників бойових дій
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, передає Укрінформ.
"Цього року 14 000 дітей учасників бойових дій отримають гранти на навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти", – заявила вона.
За її словами, наразі таку допомогу вже отримали 1,2 тис. дітей.
- Кабінет міністрів визначив дати початку та закінчення нового навчального року 2025/2026 у школах: він триватиме з вересня по кінець червня.
