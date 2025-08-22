Цьогоріч гранти на навчання отримають 14 тис. дітей учасників бойових дій, - Свириденко

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

"Цього року 14 000 дітей учасників бойових дій отримають гранти на навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти", – заявила вона.

За її словами, наразі таку допомогу вже отримали 1,2 тис. дітей.