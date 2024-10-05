В Одеській ОВА вивчать відео, на якому жінка, схожа на їхню начальницю відділу, матюкає та б'є сумкою водія маршрутки

Про це пише місцеве видання "Думська".

На відео, оприлюдненому в соціальних мережах, жінка у грубій формі просить водія дати їй решту та відчинити двері на зупинці. Як пише видання, пасажирка нібито проспала зупинку, а водій відмовився відчинити двері. У відповідь вона облаяла його, а потім намагалась побити сумкою.

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Пізніше у цій жінці впізнали заступницю начальника управління земресурсів обласного департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Наталію Смертенюк, яка очолює відділ використання земельних та водних об'єктів.

Видання звернулося за коментарем в обласну адміністрацію і спробували зв'язатися з самою Наталією Смертенюк. В Одеській ОВА відповіли.

"Така поведінка є негідною для державного службовця. Відповідно до законодавства, для притягнення до відповідальності має бути проведена службова перевірка, яка розпочнеться у понеділок. За її результатами буде вирішено питання подальшого перебування на посаді", - заявив в.о. директора Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Віталій Власенко.