Вилучили пістолет і виявили зв'язок із ОП: у Києві п'яний чиновник НБУ за кермом Lexus конфліктував із військовим

Про конфлікт повідомив Андрій Трацевський із позивним "Безсмертний", відео якого поширила низка Telegram-каналів.

"П'яний на дорозі вискочив під колеса, перекрив рух, почав битися, сказав, що з "нагородки" (нагородної зброї, - ред.) прострелить мені ноги", - сказав військовий, на що Поляруш відповів, що це "абсолютна неправда".

За словами Трацевського, посадовець НБУ на місці події відмовився від проходження тесту на вміст алкоголю у крові. Поляруш також скаржився на розбиті окуляри, проте доброволець відповів: "Те, що ти сидів об кермо бив (обличчя, - ред.) - ми бачили".

На кадрах також було видно, що на місці інциденту перебувала поліція. На одному з відео правоохоронці оглядають зброю з машини посадовця.

Поліція Києва повідомила Суспільному та hromadske, що інцидент стався 26 вересня близько 22:00 на території паркувального майданчика столичного ЖК.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Lexus (Павло Поляруш), перебуваючи за кермом у нетверезому стані, перегородив проїзд іншому учаснику дорожнього руху - військовому, водію автівки Audi (Андрію Трацевському).

"Попередньо, за словами військового, водій Lexus спровокував конфлікт, почав кидатись у бійку та погрожував застосуванням зброї, на що той ударив чоловіка у відповідь та розпилив газовий балончик", - зазначили у поліції.

На Павла Поляруша інспектори патрульної поліції склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП - керування транспортними засобами особами у стані алкогольного сп’яніння. Від перевірки на приладі Dräger чоловік відмовився.

Крім того, слідчі вилучили у водія Lexus пістолет та відправили на експертизу.

Дані щодо інциденту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України: щодо дій водія Lexus - ч. 1 ст. 129 - погроза вбивством, а щодо дій водія Audi - ч. 1 ст. 125 - спричинення легкого тілесного ушкодження.

Про Павла Поляруша

У квітні 2023 року Павла Поляруша вдруге призначили начальником Управління роботи з проблемними активами Національного банку України. У 2021 - 2023 роках він працював у Міністерстві оборони та Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

До того ж Поляруш, ймовірно є цивільним чоловіком заступниці глави Офісу президента Ірини Мудрої - у її декларації він вказаний як співмешканець.