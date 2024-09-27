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Вилучили пістолет і виявили зв'язок із ОП: у Києві п'яний чиновник НБУ за кермом Lexus конфліктував із військовим

Юлія Лаврук
27 вересня, 2024 п'ятниця
16:06
Кримінал Павло Поляруш

У Києві у четвер, 26 вересня, виник конфлікт між білоруським добровольцем Андрієм Трацевським та посадовцем Нацбанку Павлом Полярушем. На менеджера НБУ поліція склала адмінпротокол за їзду напідпитку

Зміст

Про конфлікт повідомив Андрій Трацевський із позивним "Безсмертний", відео якого поширила низка Telegram-каналів.

"П'яний на дорозі вискочив під колеса, перекрив рух, почав битися, сказав, що з "нагородки" (нагородної зброї, - ред.) прострелить мені ноги", - сказав військовий, на що Поляруш відповів, що це "абсолютна неправда".

За словами Трацевського, посадовець НБУ на місці події відмовився від проходження тесту на вміст алкоголю у крові. Поляруш також скаржився на розбиті окуляри, проте доброволець відповів: "Те, що ти сидів об кермо бив (обличчя, - ред.) - ми бачили".

На кадрах також було видно, що на місці інциденту перебувала поліція. На одному з відео правоохоронці оглядають зброю з машини посадовця.

Поліція Києва повідомила Суспільному та hromadske, що інцидент стався 26 вересня близько 22:00 на території паркувального майданчика столичного ЖК.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Lexus (Павло Поляруш), перебуваючи за кермом у нетверезому стані, перегородив проїзд іншому учаснику дорожнього руху - військовому, водію автівки Audi (Андрію Трацевському).

"Попередньо, за словами військового, водій Lexus спровокував конфлікт, почав кидатись у бійку та погрожував застосуванням зброї, на що той ударив чоловіка у відповідь та розпилив газовий балончик", - зазначили у поліції.

На Павла Поляруша інспектори патрульної поліції склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП - керування транспортними засобами особами у стані алкогольного сп’яніння. Від перевірки на приладі Dräger чоловік відмовився.

Крім того, слідчі вилучили у водія Lexus пістолет та відправили на експертизу.

Дані щодо інциденту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України: щодо дій водія Lexus - ч. 1 ст. 129 - погроза вбивством, а щодо дій водія Audi - ч. 1 ст. 125 - спричинення легкого тілесного ушкодження.

Про Павла Поляруша

У квітні 2023 року Павла Поляруша вдруге призначили начальником Управління роботи з проблемними активами Національного банку України. У 2021 - 2023 роках він працював у Міністерстві оборони та Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

До того ж Поляруш, ймовірно є цивільним чоловіком заступниці глави Офісу президента Ірини Мудрої - у її декларації він вказаний як співмешканець.

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Теги:
Суспільство
Україна
НБУ
військові
поліція
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