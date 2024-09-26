Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Дмитрука

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває в розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні. Наразі місцеперебування депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.



В ОГП нагадали, що Дмитрука підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень і хуліганстві.



За клопотанням прокуратури Печерський районний суд м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.