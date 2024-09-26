Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Дмитрука
Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Артема Дмитрука, який перебуває в розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває в розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні. Наразі місцеперебування депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
В ОГП нагадали, що Дмитрука підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень і хуліганстві.
За клопотанням прокуратури Печерський районний суд м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що відомо про справу Дмитрука
У серпні народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, опублікував низку дописів про підготовку його затримання.
24 серпня 2024 року він незаконно виїхав до Молдови. Уже після цього, 25 серпня, йому оголосили підозру.
Згодом Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував незаконний виїзд за кордон Дмитрука. Він заявив, що за результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті.
Своєю чергою міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що народний депутат не заявляв, що він є посадовцем Верховної Ради – він виїхав як звичайний громадянин.
На початку вересня ЗМІ припустили, що Дмитрук перебуває в Лондоні.
24 вересня політик розповів, що в Лондоні його затримали співробітники правоохоронних органів. За його словами, після цього відбулось судове засідання.
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