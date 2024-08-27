Не знали, що він депутат: МВС Молдови прокоментувало ситуацію із виїздом Дмитрука

Про це він заявив у коментарі "Радіо Свобода".

"Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин", - заявив молдовський міністр.

За його словами, Молдова виконала свої зобов’язання - в’їзд нардепа задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева.

"Це все, чим ми можемо поділитися з цього приводу", - додав міністр.