Не знали, що він депутат: МВС Молдови прокоментувало ситуацію із виїздом Дмитрука
Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що народний депутат Артем Дмитрук не заявляв, що він є посадовцем Верховної Ради - він виїхав як звичайний громадянин
Про це він заявив у коментарі "Радіо Свобода".
"Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин", - заявив молдовський міністр.
За його словами, Молдова виконала свої зобов’язання - в’їзд нардепа задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева.
"Це все, чим ми можемо поділитися з цього приводу", - додав міністр.
- Народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, опублікував низку дописів про підготовку його затримання.
- У суботу, 24 серпня 2024 року, він незаконно виїхав до Молдови. 25 серпня йому оголосили підозру.
- 26 серпня Артем Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.
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