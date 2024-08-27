"За результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті": Стефанчук про виїзд нардепа Дмитрука за кордон

Про це Стефанчук заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність".

"Я хочу підкреслити, що весь цей час питання дострокового позбавлення народних депутатів їхнього мандату ми здійснювали на підставі семи пунктів, які передбачені 81 статтею Конституції України. І так будем діяти. Якщо будуть підстави, за українським парламентом ніколи не було зволікань у цьому питанні", - заявив Стефанчук.

За словами голови ВР, Дмитрука в жодне відрядження не направляли. Він додав, що відомості вже внесли відповідну справу до Єдиного державного реєстру, наразі триває розслідування.

"І за результатами розслідування, і за результатами прийнятих рішень будуть приймати рішення і в українському парламенті", - наголосив Стефанчук.