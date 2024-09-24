Суд у Лондоні розгляне запит України на екстрадицію нардепа Дмитрука, – The Independent

Про це повідомляє The Independent.

Нардеп розповів журналістам, що був змушений втекти з України через його опозицію проти суперечливого закону про спробу закрити Українську православну церкву (УПЦ).

Запит на екстрадицію ґрунтується на звинуваченнях у хуліганстві через інцидент, до якого він був причетний у 2020 році, коли намагався силою проникнути на політичну зустріч.

Як зазначає видання, 24 вересня Дмитрук у суді намагатиметься довести, що він є жертвою політичних утисків з боку українського уряду через його підтримку російської церкви.

Дмитрук розповів The Independent, що уряд Великої Британії забезпечив йому безпеку після того, як він утік у серпні.

Напередодні засідання він заявив: "Зараз відбувається політичне переслідування мене і моєї сім’ї, проти мене самого за мої політичні погляди та підтримку УПЦ".

При цьому нардеп підкреслив, що в нього "немає особистих проблем із Зеленським".

Також він висловив думку, що переслідування УПЦ є неправильним, оскільки священники служать на передовій у війні проти Росії.

"Зараз у нас є священники з нашої церкви, які перебувають на передовій. Вони там служать. Забирають поранених. Вони їх благословляють", - сказав Дмитрук.

Що відомо про справу Дмитрука

У серпні народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, опублікував низку дописів про підготовку його затримання.

24 серпня 2024 року він незаконно виїхав до Молдови. Уже після цього, 25 серпня, йому оголосили підозру.

Згодом Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував незаконний виїзд за кордон Дмитрука. Він заявив, що за результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що народний депутат не заявляв, що він є посадовцем Верховної Ради – він виїхав як звичайний громадянин.

На початку вересня ЗМІ припустили, що Дмитрук перебуває в Лондоні.