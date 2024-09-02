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Правоохоронці встановили, як Дмитрук виїхав за кордон: ЗМІ припускають, що нардеп перебуває у Лондоні

Катерина Єсікова
2 вересня, 2024 понедiлок
15:38
Кримінал Артем Дмитрук

Народний депутат Артем Дмитрук 23 серпня 2024 року перетнув кордон України в районі пунктів пропуску "Павлівка". Ймовірно, наразі він перебуває у Лондоні

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Про це повідомляють Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

Правоохоронці не називають ім'я народного депутата, проте з деталей справи зрозуміло, що йдеться про народного депутата Артема Дмитрука.

"Депутат 23 серпня 2024 року незаконно перетнув Державний кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка" прикордонного загону ДПС України", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що депутат виїхав з Києва близько першої години дня у напрямку Одеси. За кермом авто перебувала інша людина. Близько 17:00 Дмитрук пересів в інше авто, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько 21:00 вони доставили депутата до кордону, після чого він пішки незаконно залишив Україну.

"Наразі встановлені всі особи, які організовували "втечу", у тому числі з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України", - повідомило ДБР.

За даними правоохоронців, організатор і один із підозрюваних наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови.

Бюро повідомило про підозри трьом учасникам незаконного переправлення через державний кордон за ч. 2 ст. 332 КК України - двом заочно, одного фігуранта затримано.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Дмитрука помітили у Лондоні

Як повідомляє hromadske, народного депутата помітили в торговому центрі в Лондоні.

"На наданому відео людина, схожа на Дмитрука, спілкується з продавцем магазину техніки. Як зазначається, зафільмували його в торговому центрі Westfield London, що на заході Лондона, 1 вересня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Водночас на кадрах видно, як, імовірно, нардеп спілкується з жінкою, яка тримає на руках маленьку дівчинку. Журналісти припускають, що це дружина Дмитрука Анастасія та їхня донька Варвара.

Востаннє, за даними hromadske, Анастасія Дмитрук публікувала пости в Instagram з Лондона 6 тижнів тому, де показувала відвідини Музею Вікторії й Альберта.

  • Народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, опублікував низку дописів про підготовку його затримання.
  • 24 серпня 2024 року він незаконно виїхав до Молдови. Уже після цього, 25 серпня, йому оголосили підозру.
  • Згодом Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.
  • Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував незаконний виїзд за кордон Дмитрука. Він заявив, що за результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті. 
  • Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що народний депутат не заявляв, що він є посадовцем Верховної Ради – він виїхав як звичайний громадянин.
Теги:
Суспільство
Україна
Верховна Рада
ДБР
Офіс генпрокурора
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