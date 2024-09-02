Правоохоронці встановили, як Дмитрук виїхав за кордон: ЗМІ припускають, що нардеп перебуває у Лондоні
Народний депутат Артем Дмитрук 23 серпня 2024 року перетнув кордон України в районі пунктів пропуску "Павлівка". Ймовірно, наразі він перебуває у Лондоні
Про це повідомляють Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.
Правоохоронці не називають ім'я народного депутата, проте з деталей справи зрозуміло, що йдеться про народного депутата Артема Дмитрука.
"Депутат 23 серпня 2024 року незаконно перетнув Державний кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка" прикордонного загону ДПС України", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що депутат виїхав з Києва близько першої години дня у напрямку Одеси. За кермом авто перебувала інша людина. Близько 17:00 Дмитрук пересів в інше авто, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько 21:00 вони доставили депутата до кордону, після чого він пішки незаконно залишив Україну.
"Наразі встановлені всі особи, які організовували "втечу", у тому числі з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України", - повідомило ДБР.
За даними правоохоронців, організатор і один із підозрюваних наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови.
Бюро повідомило про підозри трьом учасникам незаконного переправлення через державний кордон за ч. 2 ст. 332 КК України - двом заочно, одного фігуранта затримано.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Дмитрука помітили у Лондоні
Як повідомляє hromadske, народного депутата помітили в торговому центрі в Лондоні.
"На наданому відео людина, схожа на Дмитрука, спілкується з продавцем магазину техніки. Як зазначається, зафільмували його в торговому центрі Westfield London, що на заході Лондона, 1 вересня 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Водночас на кадрах видно, як, імовірно, нардеп спілкується з жінкою, яка тримає на руках маленьку дівчинку. Журналісти припускають, що це дружина Дмитрука Анастасія та їхня донька Варвара.
Востаннє, за даними hromadske, Анастасія Дмитрук публікувала пости в Instagram з Лондона 6 тижнів тому, де показувала відвідини Музею Вікторії й Альберта.
- Народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, опублікував низку дописів про підготовку його затримання.
- 24 серпня 2024 року він незаконно виїхав до Молдови. Уже після цього, 25 серпня, йому оголосили підозру.
- Згодом Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував незаконний виїзд за кордон Дмитрука. Він заявив, що за результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті.
- Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що народний депутат не заявляв, що він є посадовцем Верховної Ради – він виїхав як звичайний громадянин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.94 Купівля 40.94Продаж 41.41
- EUR Купівля 45.21Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе