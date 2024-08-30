В Одеському ТЦК відреагували на конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК й поліції

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

За їхніми словами, мобільна група оповіщення Пересипського РТЦК та СП Одеси, під час спільного патрулювання з представниками Нацполіції попросили у групи цивільних надати військово-облікові документи.

У ТЦК кажуть, що чоловіки, які були напідпитку, відреагували агресивно через відсутність документів та "виявили бажання використати фізичну силу проти військових".

"Правоохоронцям та військовим довелося чинити опір. Згодом, на місце події було викликано додатковий наряд поліції. Зазначимо, що усі військовослужбовці ТЦК та СП проходять ретельний інструктаж перед роботою у мобільних групах оповіщення та не починають конфлікти першими", - йдеться у повідомленні.

Наразі керівництво Одеського ОТЦК та СП з'ясовує остаточні деталі конфлікту.

У ТЦК також нагадали, що згідно з чинним законодавством, усі військовозобов'язані мають мати при собі військово-облікові документи (у паперовій чи електронній формі) та пред'являти їх на вимогу поліції, військовослужбовців ТЦК та СП або прикордонників.

Зазначимо, що 29 серпня низка регіональних телеграм-каналів опублікувала відео, на якому видно конфлікт між військовими та цивільним, який переростає у бійку.