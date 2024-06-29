В одній з областей запровадили нові графіки відключення: світло вимикатимуть максимум по три години

Про це повідомила речниця АТ "Чернігівобленерго" Катерина Дроздова в інтерв'ю "Суспільному".

Зазначається, що якщо раніше проміжок часу без електроенергії (чорний квадрат у графіку, — ред.) і проміжок часу з можливим відключенням електроенергії (синій квадрат у графіку, — ред.) йшли один за одним, то тепер між ними з'явилися години, коли електрику не вимикатимуть (зелений квадрат у графіку, — ред.).

Фото: chernihivoblenergoЗа словами Дроздової, для правильності зміщення черг, часовий проміжок із 21 до 24 години розділили навпіл — у цей час черги будуть зі світлом або без світла по півтори години.

"Такий розподіл дозволить споживачам усіх черг скористатися світлом у вечірній період, коли світловий день закінчиться", - сказала речниця АТ "Чернігівобленерго".