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В одній з областей запровадили нові графіки відключення: світло вимикатимуть максимум по три години

29 червня, 2024 субота
11:24
Суспільство відсутність світла

З 29 червня на Чернігівщині запровадили нові графіки погодинних відключень "три на три": три години без світла, три - зі світлом

Зміст

Про це повідомила речниця АТ "Чернігівобленерго" Катерина Дроздова в інтерв'ю "Суспільному".

Зазначається, що якщо раніше проміжок часу без електроенергії (чорний квадрат у графіку, — ред.) і проміжок часу з можливим відключенням електроенергії (синій квадрат у графіку, — ред.) йшли один за одним, то тепер між ними з'явилися години, коли електрику не вимикатимуть (зелений квадрат у графіку, — ред.).

Фото: chernihivoblenergoЗа словами Дроздової, для правильності зміщення черг, часовий проміжок із 21 до 24 години розділили навпіл — у цей час черги будуть зі світлом або без світла по півтори години.

"Такий розподіл дозволить споживачам усіх черг скористатися світлом у вечірній період, коли світловий день закінчиться", - сказала речниця АТ "Чернігівобленерго".

  • У суботу, 29 червня, графіки стабілізаційних відключень електроенергії для споживачів діятимуть протягом усієї доби.
Теги:
Економіка
Україна
Чернігівщина
Війна з Росією
Енергія
Енергетика
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