В Україні активізувалися отруйні павуки: чим загрожують їхні укуси

Про це в ефірі Київ.24 розповів завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій «Охматдиту» Олександр Урін.

За його словами, ускладнення можуть розповсюджуватися через нервову систему.

Лікар наголошує, якщо людина страждає хронічними захворюваннями, чи має схильність до алергічних реакцій або бронхіальної астми, в неї можуть бути загрозливі для життя ускладнення.

Що роботи у разі укусу отруйного павука

У випадку, якщо людину вкусив отруйний павук, першочергово необхідно викликати швидку або звернутися у травмпункти екстреної та швидкої медичної допомоги.

Водночас до приїзду швидкої постраждалому необхідно надати долікарську допомогу:

Переконайтеся, що небезпека минула. За можливості запам’ятайте або сфотографуйте павука.

Якщо павук вкусив у кінцівку, знерухомте її.

Звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо.

На місце укусу накладіть чисту суху пов’язку.

Давайте постраждалому воду або чай невеликими порціями.

Якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків проти алергії.

Важливо: неприпустимо накладати джгут, розрізати ранку і відсмоктувати отруту.