В Україні вперше провели ретрансплантацію серця пацієнту
Медики Інституту серця Міністерства охорони здоров'я вперше в Україні провели унікальну операцію - ретрансплантацію серця пацієнту
Про це повідомили на Facebook-сторінці Інституту серця.
Медики пересадили 30-річному Петру його третє за рахунком серце. Сім років тому першу трансплантацію провели в Мінську, але з часом пересаджене серце почало відмовляти.
Операцію проводила група лікарів за участі гендиректора лікарні, хірурга Бориса Тодурова.
У медзакладі висловили особливу подяку родині донора.
"Ще одна людина отримала шанс на повноцінне життя", - зазначили в Інституті серця.
- 37-річному Роману, який півтора року жив з механічним серцем, у ніч на святого Миколая пересадили донорський орган у центрі трансплантології Першого медоб’єднання Львова.
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