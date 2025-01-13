В Україні вперше провели ретрансплантацію серця пацієнту

Про це повідомили на Facebook-сторінці Інституту серця.

Медики пересадили 30-річному Петру його третє за рахунком серце. Сім років тому першу трансплантацію провели в Мінську, але з часом пересаджене серце почало відмовляти.

Операцію проводила група лікарів за участі гендиректора лікарні, хірурга Бориса Тодурова.

У медзакладі висловили особливу подяку родині донора.

"Ще одна людина отримала шанс на повноцінне життя", - зазначили в Інституті серця.